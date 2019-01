Ramón López, diputado venezolano: “Estamos al principio del fin de veinte años de dictadura”

Ramón López vivió la histórica jornada del pasado miércoles 23 de enero lejos de su país, pero con todo el calor del pueblo venezolano en Santa Cruz de Tenerife. Diputado de la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia, que lidera Henrique Capriles, y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, López tuvo que salir de Venezuela debido a la “persecución y las amenazas permanentes que sufría por el régimen chavista”. Ahora vive en España, en Madrid, donde ha solicitado asilo político, y convencido de que su país está en un proceso de cambio que ya no tiene marcha atrás.

– ¿Esperaba que Juan Guaidó diera este paso como presidente provisional?

“Era una obligación de la Constitución. El 23 de enero estaba el pueblo en la calle en toda Venezuela. Millones de venezolanos estaban en las calles pidiendo el cambio y él se acogió a la Constitución. Es una decisión totalmente excepcional. Se declaró la usurpación y el presidente de la Asamblea Nacional, en vista de que hay un vacío de poder, se acoge a la Constitución y se juramenta como presidente de la República. No se puede hablar de autoproclamación o de un golpe de Estado, estamos bajo el arco constitucional. Muchos países han reconocido el Gobierno interino de Juan Guaidó y ahora se pide que el Gobierno usurpador desaloje el poder”.

– ¿Cómo cree que va a evolucionar este proceso?

“Estamos esperando que en las próximas horas se produzca algún quiebre militar. Pero esto no lo para ya nadie, hermano. Son hechos irreversibles y la realidad es que en Venezuela hay vientos de cambio”.

– ¿Qué opina de que este proceso haya sido calificado de golpe de Estado por partidos políticos como Izquierda Unida o Podemos?

“Quienes dicen eso es porque de alguna manera estaban tarifados por el Gobierno de Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Podemos e Izquierda Unida han venido viviendo un poco del dinero de los venezolanos. Yo le pregunto a ellos, que dicen que son los adalides de la defensa de los Derechos Humanos, por qué no ven las miles de víctimas que se mueren en Venezuela por falta de medicinas, a los niños que no tienen la atención mínima al nacer, a los que padecen cáncer y no tienen quimioterapia, a los jóvenes que huyen de su país porque no tienen futuro o los mayores no tienen derecho a una vida digna”.

– ¿La posición de la Unión Europea o de España era la que esperaban?

“Nosotros esperábamos una posición de más reconocimiento de Guaidó. Esperamos de todos modos que cambien su posición en estos días. Pero en todo caso desconocen al Gobierno de Maduro y ya eso es un buen síntoma. En Venezuela hay una persecución no solo al sector político, sino al venezolano común que no tenía vocación de emigrante y ya son casi cinco los millones que están fuera del país”.

– Una auténtica diáspora

“Gente que está caminando por la frontera de un país que era la primera economía de Latinoamérica, que se ha convertido en una ruina producto de un Gobierno de narcotraficantes y corruptos que desfalcó las grandes riquezas del Estado americano”.

-¿Cómo cree que va a reaccionar el ejército? ¿Cree que va a respaldar a Guaidó?

“El alto generalato está inserto en la corrupción y el narcotráfico. Pero eso no es todo la Fuerza Armada Nacional. Son miles y miles de hombres y mujeres cuya familia también padece la tragedia de estar en Venezuela: son víctimas del desabastecimiento y sus hijos viven con falta de futuro. Las Fuerzas Armadas Nacionales van a reaccionar en estos días. Y estamos garantizando una ley de amnistía para los sectores militares que convaliden este proceso. Estoy seguro de que va a haber un quiebre militar porque este generalato no representa a la Fuerza Armada Nacional. Los militares normales, sus familias y ellos son productos de la crisis y no van a seguir convalidando los desmanes del régimen”.

– ¿Estamos asistiendo al principio del fin del chavismo?

“Estamos al principio del fin de veinte años de dictadura”.