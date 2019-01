Roger Hodgson, de Supertramp, actuará en Tenerife

Roger Hodgson, legendario cantante y compositor de la banda Supertramp, actuará el próximo 27 de Julio de 2019 en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, Tenerife.

El concierto, que forma parte de su gira mundial con motivo del 40º aniversario del álbum Breakfast in America, recopilará los clásicos más atemporales de la trayectoria del cantante. Las entradas estarán disponibles a partir de las 10.00 horas del lunes 21 de Enero en El Corte Inglés, entrees.es y Bacantix.

Cofundador de Supertramp, Roger Hodgson cantará así con su banda todos los éxitos que escribió y que posicionaron al grupo como una referencia del rock vendiendo más de 60 millones de discos en todo el mundo y, que a su vez, han hecho que sea uno de los artistas más admirados y reconocidos de nuestra época. Canciones tan reconocidas por su público como Give a Little Bit, Goodbye Stranger, Dreamer, Take The Long Way Home o The Logical Song harán las delicias del público fiel que se dé cita en el Pabellón Santiago Martín.

La característica voz de Roger Hodgson, junto a un espectáculo de nivel internacional, sonará en el pabellón Santiago Martín el sábado 27 de Julio en una noche que se prevé mágica.