Un vertido, siempre inoportuno

No hay vertido oportuno, o sí, si su aparición sirve para detectar un problema de la red de saneamiento y se ataja a tiempo. En el sur de la Isla de eso sabemos desgraciadamente bastante, y en concreto en El Médano, donde el año pasado hubo que cerrar la playa hasta en tres ocasiones diferentes, la primera, precisamente por estas fechas, cuando coincidía con Fitur, donde el Ayuntamiento de Granadilla vendía las excelencias de la que los socialistas quisieron vender como Costa Magallanes, un apellido ya olvidado por el nuevo gobierno municipal nacionalista, que por lo que se ve no ha podido controlar aún los vertidos de la obsoleta estación de bombeo de La Jaquita, que desde luego no saldrá en la foto de Fitur.

Los taxistas dejan ‘tocado’ Fitur

Y hablando de Fitur, ayer se produjo un caos en la inauguración, o al menos para llegar a ella, dada la huelga de taxistas en Madrid y las fuertes medidas de seguridad en las puertas de IFEMA. Protestan los taxistas por lo que consideran competencia ilegal de los alquileres con conductor. Por esa misma razón tendrían que hacer huelga los panaderos por la venta de pan en cualquier lado, o los kiosqueros con la venta de periódicos y cigarrillos en las estaciones de servicio, o las propias administraciones de lotería con tanto receptor en bares, gasolineras o kioskos. El monopolio ya es cosa del pasado.

Raquel Díaz estará en Cs de Güímar

Dijimos el otro día que Raquel Díaz -no Rodríguez- no iba a ser la candidata de Cs en Güímar, pero al final la que se presumía cabeza de cartel, Loly Rodríguez, da un paso al costado y apuesta por ella como candidata, mientras que Cs no se presentará en Arafo, al menos por ahora. Lo que no está claro aún es que la güimarera Raquel vaya de número uno, porque falta la decisión del comité electoral de Ciudadanos.