“Buscaban una chica que transmitiera inocencia y les convencí”

Es de las más jóvenes candidatas a reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y su primera incursión en este certamen, aunque a sus 23 años ya fue la más elegante en Miss Norte, aunque ella es chicharrera, de Ofra. Thalia María Ruiz representará al gabinete de estética África y Vicky y está tan encantada del traje que portará el día 27 que afirma: “Está hecho para mí”.

-¿Cómo fue esa selección para ser candidata?

“Pasé esos días unos nervios terribles. Tras la entrevista, pasé un rato insegura, pero después me volvieron a llamar y me dieron la sorpresa. Buscaban una chica que transmitiera inocencia y creo que les convencí, aunque algunos dudaron que yo pudiera cargar con el traje”.

-¿Y cómo estás llevando todos los preparativos desde que fuiste nominada en septiembre?

“Desde septiembre estoy trabajando día a día en el taller con Jonathan Suárez, mi diseñador, que me ha permitido que que mi madre y mi prima, que es como mi hermana, también están ayudando en la confección del traje. Estoy disfrutando muchísimo de cómo crece el traje, que es algo como si ya fuera mío”.

-¿Has tenido que bajar o subir de peso para llevar ese traje que te tiene enamorada?

“He tenido que subir. Me pesé hace unos días y estaba perfecta, porque estaba muy flaquita. He llevado una rutina con un entrenador y muy bien”.

-¿Y cuántos kilos pesas ahora?

“Ahora estoy en 54, cuando hace unas semanas pesaba 48. Creo que el gimnasio me ha dado más hambre, me he centrado más en la comida, sin una dieta específica, y ha influido mucho también que estoy menos liada para aquí y para allá con las clases, tengo menos estrés ahora”.

-¿Y me puedes decir algo de ese traje que te tiene enamorada?

“Lo siento, pero eso no puede ser. Solo te puedo decir que tiene un poco de todo. Me encanta, es un traje totalmente para mí”.

-¿Tú familia es muy carnavalera?

“Mi familia es carnavalera en sí, pero tengo una amiga, que es como de la familia, porque nuestras abuelas eran muy amigas, y ella quedó reina del Carnaval. Se llama Isabel García y fue Reina en 2007. Desde que la vi a ella, aún siendo una niña, me ilusionó presentarme, tanto a infantiles como adultas y ahora estoy aquí cumpliendo un sueño”.

-¿Qué ha sido lo más difícil hasta ahora, cuando apenas quedan 10 días para la gala?

“Díficil, difícil no ha habido nada, quizás dejar algunas cosas atrás e implicarte en el gimnasio y con el traje. Si una se propone superar una meta, se puede conseguir con esfuerzo y trabajo. Es muy importante trabajar en tu traje para hacerlo tuyo, aunque solo sean tres minutos los que estés con él en el escenario”.

-¿Se prima más la elegancia que la belleza en ese tipo de concursos, sin obviar al traje lógicamente?

“Los ojos van al traje, es evidente, pero una candidata tiene que ser sobre todo humilde y desde luego no puede faltarle que sea carnavalera. Si no llevas el Carnaval en la sangre, es muy difícil defender una fantasía de reina, lucirla y que la gente sienta que disfrutas y que el traje está hecho para ti. No puedes ser solo una cara bonita y llevar el traje como si fueras un figurín”.

-¿Sueles disfrazarte en los Carnavales?

“Llevo años haciéndolo, hasta de pequeñita y de hecho este año ya estamos confeccionando un traje para disfrutar en la calle, cuando no tenga que cumplir con los compromisos de candidata, dama de honor u ojalá, de reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife”.

-¿Y qué es lo que más te gusta del extenso programa de Carnaval?

“La Gala de la Reina. Las he seguido desde que era muy pequeñita. Desde que me acuerdo, siempre me han impactado las candidatas y las reinas, sobre todo aquel de 2007 cuando, Isabel García salió elegida reina, aunque fuera en una gala muy polémica por su director, Rafael Amargo”.

-¿A qué aspira laboralmente?

“Estudio un grado de Jardín de Infancia, porque me encantan los niños”.