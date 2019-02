“Con mi fantasía he tenido un amor a primera vista”

Viviane está en la cuenta atrás para un día que formará parte de su historia vital y la de su familia. Junto a su más estrecha colaboradora, su madre, Natalia, que entre fines de la década de los 80 y en los años 90 y 91 fue candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Viviane encara estos días con alegría e intentando alejarse de una sensación de nerviosismo que puede ahuyentar en las tardes y las noches de trabajo y ensayos en el taller donde su diseñador, con un amplio equipo de colaboradores, sigue trabajando sin descanso.

-¿Pueden más los nervios o la ilusión?

“Son muchos los sentimientos y las emociones. Estoy muy ilusionada, y eso es para mí es lo más importante, pero junto a eso se combinan otras muchas cosas. Los nervios y la carga de responsabilidad, porque este no es solo mi momento, sino el resultado del trabajo de todo el equipo de Juan Carlos Armas. Pero, en resumen, diría que lo que predomina es la ilusión, mucha ilusión por vivir esta experiencia única”.

-¿Te ha buscado la oportunidad de ser candidata o la buscas tú convencida de que quieres vivir la experiencia?

“Se han dado varias circunstancias. Yo representaré al Centro Comercial Alcampo La Laguna y mi madre trabaja allí. Desde allí decidieron que las dos niñas que iban a representarles estuvieran vinculadas al centro comercial y mi madre fue quien puso al diseñador, Juan Carlos Armas, en contacto con Alcampo La Laguna para que presentara el proyecto. El diseñador y Alcampo pensaron que yo podía ser una buena candidata y llegó el momento en que me dio la gran noticia. Juan Carlos me llamó por teléfono y me dijo que yo sería la candidata”.

-Tu madre, estoy segura, además de una gran trabajadora, tiene dotes para la representación. Es tu mayor apoyo…

“Mi madre es mi principal apoyo; voy de la mano de ella con seguridad y orgullo. Estoy super contenta de tener una madre tan enamorada del Carnaval. Mi madre, Natalia Hernández, tuvo la oportunidad de presentarse en tres ocasiones como candidata a la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, y creo que ella me ha impulsado en este proyecto. Desde que yo tenía muy pocos años y cada año me ha llevado de la mano a ver en directo las galas de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Eso para mí tiene un significado especial”.

-Cuéntame si hay tan buen rollo entre las candidatas como parece o la competencia entre ustedes es muy fuerte.

“Conozco bien a dos de las candidatas porque con una de ellas estudié durante cuatro años Educación Primaria. A otra la conozco porque mi diseñador y el de ella se llevan muy bien y hemos coincidido un par de veces. Con el resto he coincidido y hay muy buen rollo entre todas, esta es una competición claro, una competición sana que todas, estoy segura, estamos deseando disfrutar”.

-Supongo que en esta cuenta atrás hasta la celebración de la gala harás esfuerzos para cumplir con las responsabilidades.

“Justo terminé Educación Primaria el año pasado y ahora estoy preparando las oposiciones, que es algo que me tomo muy en serio porque saldrán este año. Por otra parte, soy entrenadora de voleibol de dos equipos de niñas. Creo que, de momento, me arreglo bien y he podido organizarme con el tiempo”.

-¿Llegas a la Gala con espíritu ganador?

“A una gala como esta yo entiendo que hay que ir con la cabeza alta y con la intención clara de ganar, porque si ni tú misma tienes confianza no parece fácil que se pueda alcanzar la meta. Y no hablo solamente por mí. Juan Carlos Armas lleva ocho años haciendo un maravilloso trabajo, lo está haciendo este año conmigo y con nuestra fantasía, y yo tengo ganas. Estoy convencida de que lo que Juan Carlos Armas está haciendo y que podrán ver. Va a gustar mucho”.

-Háblame entonces de la fantasía que lucirás…

“Con mi fantasía he tenido un amor a primera vista. Desde que la vi estoy encantada. Cada tarde que llego al taller y la veo es un momento mágico. Somos un grupo alegre, que trabaja mucho, pero que también se divierte y se ríe mucho. Echaremos de menos estos momentos”.