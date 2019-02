Erika Hernández: “Lo único que puedo decir del traje es que es diferente a lo de siempre”

Erika Hernández Martín tiene 25 años y repite por segunda vez como candidata a Reina del Carnaval de su Santa Cruz natal. Aunque en 2016 no recibió ninguna recompensa, está encantada de repetir experiencia, con el mismo diseñador, Jonathan Suárez López, y con el mismo patrocinador, Cepsa Vuelta Los Pájaros. Activista medioambiental, como geógrafa que es, se considera una persona optimista, que desprende energía y que busca la perfección, algo que llega a calificar como un defecto: “Soy demasiado responsable”.

-¿Cómo fue tu elección como candidata?

“No hubo ni casting ni nada, me llamó el diseñador y la empresa y me dijeron que querían que repitiera como candidata, una sorpresa muy agradable, porque tanto Jonathan como la empresa se portaron entonces y ahora como una familia”.

-¿Y qué cualidades han visto en ti?

“No lo sé exactamente, pero creo que el traje tiene una cualidad que no puedo decir, pero requería de una persona de mi estatura, no muy alta. Mido 1,65 metros y creo que el traje y yo nos complementamos”.

-¿Cómo se convierte en candidata a Reina del Carnaval?

“No he salido de ninguna agrupación musical o grupo de baile, pero desde pequeñita he llevado el Carnaval en la sangre. Tengo un primo que pertenece al grupo Las Celias y tengo otra prima que fue Reina del Carnaval, y ya se sabe que la familia tira”.

-¿Se te está haciendo largo el tránsito de preparación y actos previos a la Gala?

“No se me está haciendo largo, al contrario. Siempre le digo a la gente, y más por la experiencia que viví hace tres años, que no solo es la Gala, sino toda la experiencia previa: realizar el traje, compartir actos con el resto de candidatas y después de la Gala, disfrutar en las carrozas… Si te presentas es para salir Reina, pero sobre todo para disfrutar desde dentro el Carnaval”.

-¿Qué dices del traje, que nadie quiere soltar prenda?

“Creo que yo tampoco. Es un traje muy diferente. Ni mi diseñador ni la empresa ni yo queríamos ir con lo de siempre, sino apostar por algo diferente, es lo único que puedo decir”.

-¿Y crees que la innovación va a ser premiada?

“No lo sé, pero lo único que queremos es que el público vea algo diferente, no siempre lo mismo. Esperemos que les guste”.

-Explícame ese trabajo de técnico medioambiental.

“Monté hace un año la asociación Wake Up Canarias, de la que soy vicepresidenta. Organizamos talleres y campamentos, entre otras actividades, para que los niños y jóvenes se conciencien en el cuidado del medio ambiente, y también fomentamos la cultura de Canarias a través del juego. Voy a intentar sacarme un máster empresarial”.

-¿Y cuáles son tus principales aficiones?

“Me encanta el deporte, la moda, cantar y cuando dispongo de tiempo me apasiona leer poesía”.

-¿Y de qué te vas a disfrazar: de sirena, de cangrejo, de camarón…?

“La verdad es que no me he parado a pensarlo, porque ahora mismo estoy intensamente dedicada a los ensayos y a todo lo que conlleva ser candidata. No sé qué fantasía me pondré, porque no tengo nada de tiempo libre”.

-¿Y cómo divides un día de tu vida, ya en plena vorágine de precarnaval?

“Pues la verdad es que, entre una cosa y la otra, no paro en todo el día. Me levanto a las cinco de la mañana y voy llegando a casa pasadas las diez de la noche, entre ensayos, actos y no descuidar el trabajo, desde luego”.

-¿Y qué puesto tienes de salida para el día 27?

“El 2, igual que hace tres años. No quería ser ni la primera ni la última y al final ha coincidido el número, y mira que había números para elegir”.

-¿Modificaría algo del Carnaval?

“Ahora mismo no cambiaría nada. Tenemos el mejor Carnaval del mundo”.

-¿Y de la Gala de la Reina, cambiaría algo?

“Creo que han evolucionado con el paso de los años, se ha hecho más corta y más amena. El espectáculo se ha ido adaptando a los tiempos y a la demanda de casi todos los carnavaleros”.