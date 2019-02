Gladis de León: “El Domingo de Piñata se conocerá el tema del Carnaval 2020”

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 2019 acaba de arrancar, con la gala inaugural del pasado viernes como pistoletazo de salida, aunque aún se trabaja en cerrar las últimas contrataciones de artistas, para lograr el mejor cartel de actuaciones en la calle de los últimos años. Un Carnaval que viene cargado de ritmo, color, sorpresas y novedades, como la revitalización que se le quiere dar al último día de estas fiestas, el Domingo de Piñata, que se convertirá este año en una gran celebración en la que, además, se anunciará ya el tema del Carnaval 2020, según relata la concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de León, a DIARIO DE AVISOS.

-¿Se puede decir que el de este año va a ser el mejor Carnaval de este mandato?

“Llevamos bastante tiempo trabajando en muchísimas cosas que queremos poner sobre los escenarios y demás, y creo que si todo sale como está previsto, y no hay ningún contratiempo, va a ser un buen Carnaval”.

-Ha comentado que se quiere lograr el mejor cartel de artistas de los últimos años. Desde Fiestas ya han confirmado a Manny Manuel, la Billo’s Caracas Boys y Carlos Baute. Y en los medios se está hablando de otros nombres como Marc Anthony, Juan Luis Guerra… ¿cómo van estas negociaciones?, ¿alguno confirmado ya?

“Estamos efectivamente gestionando artistas internacional, varios, pero no tenemos absolutamente nada cerrado. Ahora mismo estamos esperando a que nos den el conforme para poder decirlo, y no me puedo aventurar a dar nombres porque se nos puede venir abajo”.

-En cuanto a la Cabalgata, ¿habrá novedades este año?

“Alguna novedad sí que tenemos. En la reunión con los diseñadores nos habían demandado plataformas para todas las candidatas. Tenemos 19 candidatas adultas, lo que técnicamente está haciendo que sea más complicado, pero la idea es que todas salgan en plataforma. Tenemos siete y hemos comprado ocho más, y vamos a tratar de alquilar algunas, lo que no es fácil. El resto irán en grúas, y hay que reconocer que no queda bonito, pero no hay otra fórmula… Además, este año la Cabalgata y el Coso serán un poco más largos, porque tenemos 19 candidatas adultas, 9 mayores y 17 infantiles”.

-Una cifra récord la de 19 candidatas adultas…

“Sí que es un récord, porque en los últimos años había descendido. Entiendo que por la crisis se invertía poco en patrocinio, pero con la recuperación económica, y que el Carnaval se ha convertido en un espectáculo atractivo para promocionarse, pues la verdad es que este año estamos muy contentos, aunque también supone un reto para nosotros”.

-En este sentido, ¿ha supuesto muchos cambios en el escenario del Recinto Ferial?

“En el escenario no, pero en la parte trasera sí. La idea desde un principio ha sido que todas las candidatas estén dentro del Recinto, porque también se barajó poner unas carpas fuera, pero corren el peligro de que nos pille un día de lluvia y se puedan estropear las fantasías. Entonces, se ha ajustado todo de tal manera que estarán un pelín más juntas, pero las 19 candidatas estarán en el Recinto Ferial”.

-Y sin afectar al aforo…

“No, era importantísimo para nosotros que estuvieran las 19 dentro y que el aforo no se redujera, porque hay mucha demanda. De hecho, el día que salieron las entradas a la venta se vendieron casi 1.600 para la Gala. Eso no había ocurrido nunca, y estamos bastante satisfechos”.

-Con todos los problemas que está suponiendo ajustarse a 19 candidatas, ¿se plantearían en un futuro limitar el número de aspirantes?

“Nosotros este año, cuando hicimos la reunión con los diseñadores, planteamos, sin saber aún la cantidad de candidatas que íbamos a tener, poner un límite, pero al final no llegamos a ningún acuerdo y se quedó sobre la mesa. Pero creo que sí, que a lo mejor estaría bien poner un límite, el número ideal para estar bien en el Recinto Ferial serían 15-16 candidatas, pero también entiendo que haya empresas y diseñadores que quieran sacar su fantasía…”.

-En cuanto al jurado, ¿se mantiene la cifra de 15 y que se conocerá la votación de cada uno en el acta?

“Sí, todo eso se mantiene. Nosotros apostamos por total transparencia con todo. La verdad es que este año ha habido muy buen feeling con el grupo de diseñadores. Hemos tenido reuniones muy tranquilas y dialogantes y yo la verdad es que estoy muy satisfecha, porque en todo lo que hemos hablado, todo lo que sea técnicamente posible lo vamos a cumplir. Ellos habían planteado que el número del jurado fuera igual que el de candidatas, pero 19 miembros del jurado, más el secretario y el notario, eran demasiadas personas y también reducía el aforo un poco, y entonces llegamos al acuerdo de las 15 personas. La gente que estará en el jurado sabe que su voto se va a conocer, y no ha habido ningún problema. Y yo también lo prefiero así y me quedo más tranquila, porque entiendo que es un concurso y hay muchas opiniones y nunca es a gusto de todos… pero la transparencia es lo mejor”.

-¿Tenemos nombres confirmados ya para el jurado?

“Tenemos confirmado al autor del cartel, que siempre está en el jurado. Y del mundo del artisteo tenemos confirmada a Marlène Mourreau, que se puso en contacto con nosotros porque le hacía ilusión venir, y estará. De resto, seguimos trabajando para buscar gente que sepa lo que está valorando, aunque hay un porcentaje que es para artistas, pero sí que estamos intentando que la gente que se siente ahí sepa lo que está valorando”.

-En la Gala Adulta de 2018 se descalificó a la candidata de DIARIO DE AVISOS por exceso de tiempo sobre el escenario. ¿Qué valoración hace de la situación pasado ya casi un año?

“Yo ya he dicho en un montón de ocasiones que el error que cometí fue no comunicarlo en el momento, pero tampoco en ese instante supe lo que había pasado, sino después, y a lo mejor no reaccioné en el momento que tendría que haberlo hecho y haber dicho que estaba descalificada. Lo que ocurrió el año pasado nunca había ocurrido y la verdad es que no supe cómo reaccionar en ese momento”.

-Esa situación ha provocado un cambio en las bases del certamen..

“Nosotros hicimos varias reuniones con todos los diseñadores, en las que nos hemos puesto de acuerdo para regular en las bases la fórmula. Y es que si ocurriese una descalificación, la secretaria del jurado hará un certificado, el cual se trasladará a la gerencia del Organismo de Fiestas, y a continuación se comunicará al diseñador, a la empresa patrocinadora y se publicará en las redes sociales. Y en las bases también se ha puesto, de acuerdo con todos los diseñadores, que el ensayo general es obligado, y quien renuncie a hacerlo es bajo su responsabilidad”.

-¿Y ya se sabe quiénes serán finalmente los presentadores de la Gala Adulta (que tendrá como maestra de ceremonias a la periodista Laura Afonso)?

“Pues aún no está cerrado del todo, porque el formato de este año de la Gala de Enrique Camacho (director artístico de las tres galas) es diferente y todos los presentadores no están cerrados aún”.

-Por otra parte, ¿cómo va a ser esa gran fiesta que se quiere organizar para el Domingo de Piñata? (10 de marzo)

“Todos los años hablábamos de que al final ese domingo era un día un poco triste. Y una de las propuestas que salió en casi todas las reuniones de este año, era la de hacer algo ese domingo para despedir la fiesta y no de manera tan triste. Y decidimos hacer un fin de fiesta, que no sé como saldrá, este año lo hacemos por primera vez, pero la idea es que con todos los grupos que han participado en el Carnaval, y todos los vecinos que quieran unirse, hacer una despedida y salir desde diferentes puntos de la ciudad hasta la plaza de la Candelaria y hacer allí una pequeña fiesta, que acabará sobre las 22.00-22.30 horas, para tirar los fuegos artificiales y hacer un baile como hasta las 23.00 horas. E incluso nuestra idea es decir ese día el tema del Carnaval del próximo 2020”.

-¿Y cuándo se votarían los temas para seleccionar el de la próxima edición?

“Lo que nosotros estamos pensando es que, durante el Carnaval de este año, plantear varios temas para que la gente vote y el día del Domingo de Piñata, 10 de marzo, decir el tema del próximo año. Y eso está bien, porque así ya se puede empezar a trabajar para el próximo año”.

-¿Y tienen ya temas en mente para esa votación?

“El año pasado se puso una caja en la sede del Organismo de Fiestas en la que la gente puso sus propuestas, y de ahí sacamos los temas del año pasado, entonces es probable que los saquemos de ahí mismo, y si alguien tiene alguna idea puede hacerlas llegar a través de las redes sociales del área municipal Fiestas”.

-Asimismo, en el último pleno del Ayuntamiento se habló de la necesidad de más baños portátiles y de aumentar su limpieza. ¿Considera que es necesario?

“Desde que llegué al área de Fiestas hemos aumentado cada año la cantidad de baños, y nuestra idea es que sigan en aumento. Recuerdo que al principio había solo 3 o 4 baños para personas con movilidad reducida y a fecha de hoy tenemos 60 bien ubicados, consensuados con las asociaciones. Pero la gente también se tiene que acostumbrar a usarlos. Entiendo que algunos puedan estar sucios, pero es que hay algunos que no se llegan a abrir… Una de las cosas que estuvimos barajando fue probar con los baños, sobre todo para hombres, que no son de cabina, sino de pie, abiertos. Pero ya el espacio es el que es y tenemos casi 200 baños distribuidos por el cuadrilátero. A parte de que los bares que abren por la noche tienen la obligación de tener el servicio abierto para el público que va a consumir, y este año vamos a inspeccionar que se haga, y vamos a obligar al que no lo tenga abierto a que lo haga”.

-Este es su último Carnaval del mandato, ¿siente que se le queda algo por hacer?

“Me imagino que hay muchas cosas que se pueden hacer… Pero yo estoy satisfecha y contenta. He tenido la suerte de dedicarme estos cuatro años a algo que me gusta muchísimo. Llevo muchos años vinculada al Carnaval y creo que lo he hecho con el corazón. Seguramente me he equivocado en muchas cosas, pero yo estoy satisfecha y me voy tranquila”.