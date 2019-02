María Jesús Ruiz proclama su amor hacia Antonio Tejado rapándose la cabeza al cero

El día de los enamorados ha llegado pisando fuerte a la casa de Gran Hermano Dúo. Era de esperar que se proclamara el amor entre las parejas que hay en la casa. Lejos de esperar una prueba de amor entre Kiko Rivera e Irene Rosales, la nueva pareja de María Jesús Ruiz y Antonio Tejado hizo sombra a los Pantoja. Y es que los nuevos enamorados formalizaron su amor con regalos y con cambios de look, llamando la atención de todos sus compañeros.

MARÍA JESÚS RUIZ Y ANTONIO TEJADO, REGALOS POR SAN VALENTÍN ¿CON AMOR?

El pasado 13 de febrero por la noche, el sobrino de María del Monte sorprendía a su nueva pareja regalándole una sudadera blanca en la que había escrito: “Feliz San Valentín, te adoro”. Un regalo que gustó mucho a la ex de Julio Ruz y que le motivó a darle el regalo que tenía preparado para él. Nada más y nada menos que un colgante con una herradura de la suerte. El colaborador sorprendido, que avisaba minutos antes que no recibiría nada por parte de su amada, no dudó y se lo colocó en el cuello luciéndolo por toda la casa.

¿PIERDE LA CABEZA MARÍA JESÚS RUIZ POR LOS HOMBRES?

No acabaron aquí las sorpresas. Después de unos comentarios que hizo Antonio en los que reflejaba su gusto por las mujeres rapadas, la de Andujar no dudó en volver a repetir la escena que vivimos apenas hace un año en Supervivientes. Se rapó al cero para proclamar su amor por todo lo alto.

Parece que la pareja está viviendo uno de sus mejores momentos dentro de la casa. La magia de la que tanto se habla en la casa de Guadalíx, ha emergido de tal forma que nos ha regalado una carpeta entre ambos concursantes. Un amor que muchos tachan de interesado y de estratega para conseguir estar en la casa el máximo de tiempo posible.