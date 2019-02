Marta Arocha: “Carlos Alonso miente; sigo teniendo las competencias en Vivienda”

Las posturas se han ido enconando en el Grupo de Gobierno del Cabildo, formado por Coalición Canaria (CC) y PSOE, sobre el polémico convenio de Las Chumberas. Ambas formaciones políticas han ido tensando el pacto y su continuidad pende de un hilo. La directora insular de Vivienda, Marta Arocha (PSOE), responde en DIARIO DE AVISOS al presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), quien le acusaba en una entrevista en este periódico, de “deslealtad” y de “boicotear” el acuerdo para la reurbanización del populoso barrio lagunero.

– ¿Cómo ha encajado estas afirmaciones?

“Han sido días duros. Me preocupan las declaraciones del presidente del Cabildo porque está mintiendo, ya que no me ha quitado las competencias. Las competencias en el área de Vivienda las tengo yo. El expediente de Las Chumberas se está gestionando desde mi área, por lo que no me ha quitado ninguna competencia. Lo que tendría que hacer es cesarnos, hablo del grupo político y eso, evidentemente, no lo ha hecho”.

-¿Entiende la reacción del presidente?

“Me preocupa el tono que ha utilizado, porque es un tono muy autoritario. Ha dicho que si no estoy de acuerdo o si no estamos de acuerdo como grupo con él, impondrá su voluntad. Creo que se equivoca radicalmente y, además, me parece una falta de respeto no solo a su socio de gobierno, sino a los tinerfeños. Si estuviese en una mayoría absoluta podría imponer su voluntad en todas aquellas cuestiones que lo considere, pero, evidentemente, en un área que no está gestionando, no puede hacerlo”.

-Pero, ¿ha obstaculizado usted el acuerdo como dice el presidente del Cabildo?

“La situación es preocupante porque él es plenamente consciente de lo que se ha trabajado desde este área para buscar una solución a Las Chumberas. Es un expediente muy complejo. Finalizó el 31 de diciembre de 2018 sin posibilidad de prórroga, sin posibilidad de continuar. De hecho, un año y medio antes de que finalizara el plazo, ya se trabajó la posibilidad de un nuevo convenio por parte del área y bueno, al final, el tiempo nos ha dado la razón. El convenio que está sobre la mesa por parte del Ministerio es un acuerdo que recoge, prácticamente, todo lo que nosotros solicitábamos: un cronograma de plazos; partidas presupuestarias aproximadas o, algo muy importante, que las certificaciones sean enviadas al Gobierno de Canarias por parte del interventor del Ayuntamiento, y no por parte de Muvisa”.

-Disculpe, pero, ¿no se habían remitido ya esas certificaciones por parte del Instituto Canario de la Vivienda a Fomento?

“Ellos tenían el compromiso de llevar a la Comisión de Seguimiento del día 15 los gastos certificados por Muvisa y validados por el Gobierno de Canarias. Parece que hay 4 millones de euros validados ya. Parece que un millón y medio tienen el visto bueno, que son los gastos de los realojos, lo cual, creo que supone más del 80% de la partida prevista para ello. En torno a 700.000 euros en medidas de seguridad y el resto, según consta en el acta, corresponden a facturas de gastos que deben ser modificadas por algún error en las mismas”.

-Según el presidente, el año pasado se había acordado que estos gastos de gestión no podrían superar el 7% del total. ¿Es así?

“Efectivamente”.

-¿Se ha superado ya ese porcentaje?

“Lo desconozco. A mí no me ha llegado ninguna validación por parte del Gobierno de Canarias”.

-¿A qué se deben los ataques de CC?

“Llevan dos meses atacándome. Sobre todo, desde que empecé a hacer preguntas que podrían parecerles impertinentes…”

-¿Cuáles?

“¿Dónde están los 25 millones de euros? o ¿por qué después de nueve años no se ha certificado nada? Mandé, por escrito, al Ayuntamiento y al Gobierno regional una serie de cuestiones que me preocupan mucho, por ejemplo, qué va a pasar con aquellos propietarios de Las Chumberas que han comprado viviendas con posterioridad a 2011. Es a partir de ese momento cuando empezaron los ataques directos de CC”.

-¿Cree que esos 25 millones de euros que han llegado de las cuatro administraciones, están en el Ayuntamiento de La Laguna, como dijo Pino de León?

“Pino de León ha dado ya dos versiones: una es que estaban en el Ayuntamiento de La Laguna y otra, que una parte estaba en el Consistorio y otra en la empresa pública. Tendrán que aclarar exactamente dónde está el dinero, porque la empresa pública ha sacado una licitación por un importe de casi 18 millones de euros y, realmente, han dicho que se remitieron a Muvisa 16 millones. Cualquiera que conozca un poco del procedimiento de contratación, sabe que es imposible sacar un proceso de licitación sin tener los recursos suficientes”.

-¿Es legal ese concurso condicionado?

“Hay determinadas condiciones que podían estar permitidas, pero sacar una licitación sin tener la disponibilidad del terreno a mí, jurídicamente, me cuesta mucho verlo”.

-¿Considera que lo que buscaban con esto era prorrogar el convenio?.

“Ellos abogan más por la prórroga que por un nuevo convenio, porque con la prórroga no tendrían que justificar ninguna cantidad en estos momentos. En el nuevo convenio del Ministerio se les obliga a aclarar dónde están todas las cantidades. Te doy un nuevo convenio, pero me tienes que explicar, exactamente, dónde están y cómo se han invertido esos cuatro millones de euros que dicen que se han gastado ya en Las Chumberas”.

-Desde su área, ¿se ha remitido esa documentación?

“Por parte de mi área, no, porque no tengo conocimiento. Por lo tanto, es imposible que se haya mandado nada en los últimos días”.

-¿Se ha sentido respaldada por su partido?

“Completamente. Me he sentido respaldada por el Grupo, por los consejeros y los directores insulares, además de por el secretario insular, Pedro Martín, y por el secretario general, Ángel Víctor Torres”.

-¿Y por el vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu?

“Sí, claro”.

-¿Cómo vivió el momento en el que no entraron en la Comisión de Seguimiento en Fomento?

“Los miembros son Carlos Alonso y Aurelio Abreu. Lo que quería el presidente es que yo no entrara. Por eso, Aurelio decidió no quedarse. Somos un equipo, estamos juntos en esto. Al decir Carlos Alonso que solo podía quedarse una persona, Aurelio decidió que no se iba a quedar solo, y que si nos quedábamos, nos quedábamos los dos”.

-¿Es una provocación de Carlos Alonso para que el PSOE sea el que rompa el pacto?

“Su estrategia está marcada desde hace dos meses. Él ya nos lo avisó con el expediente de Plasencia: nos dijo que si no se le apoyábamos en ese expediente, nos dificultaría mucho la continuidad en el Cabildo, y es lo que está haciendo”.

-Mañana (por hoy) se celebra una Junta de Muvisa para que la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna acceda a los expedientes, ¿cree que encontrarán asuntos turbios?

“Realmente, espero que no sea así y que los fondos se estén utilizando para Las Chumberas. Es preocupante ver la falta de transparencia que ha existido en torno a este expediente. Eso puede hacer pensar que haya algo que no nos guste, finalmente”.

-¿Considera que detrás de Las Chumberas hay una operación especulativa?

“Ése es uno de los temas que más me preocupa. Todos esos detalles que pueden provocar que se realicen negocios con los pisos tenían que haber sido determinados antes de la firma del convenio. Es uno de los asuntos en los que insistimos en muchas de las comisiones de seguimiento, que llegamos a presentar, por escrito, una solicitud de informe tanto a Muvisa como al Gobierno de Canarias, y todavía no hemos recibido contestación”.

-El alcalde ha asegurado que tardarán tres meses en concluir las expropiaciones, seis para demoler y luego comenzarían las obras. ¿Esos plazos son viables?

“Nunca han cumplido los plazos y tampoco creo que lo hagan ahora. La realidad es que, al final, han pasado nueve años y todavía no se ha movido una piedra. En el último cronograma se recogía que los proyectos de expropiación se terminarían en febrero de 2018. Ha pasado ya un año y siguen sin estar terminadas las expropiaciones”.

-Alonso le acusaba de dejar la silla del Cabildo vacía en una Comisión de Seguimiento, ¿es cierto?

“No soy miembro de la Comisión de Seguimiento, por lo tanto, no puedo dejar ninguna silla vacía. Siempre que he ido, he acudido como asesora”.

-Tras este cruce de declaraciones, ¿ha pensado en dimitir en algún momento?

“No me he planteado dimitir porque yo estoy aquí para velar por el dinero público, entre otras cosas. No estoy aquí por un sueldo, quiero que quede muy claro, porque soy funcionaria del grupo A de la Administración Pública y la política no es mi forma de vida. Ahora, en este momento, es cuando menos ganas tengo de irme, porque el hecho de que en las últimas semanas se me intente apartar, me hace incluso estar más preocupada por las viviendas y los vecinos de Las Chumberas, que es mi principal preocupación”.