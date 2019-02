Natacha Jaitt, ex ‘GH6’, hallada muerta desnuda en un local, tras unos premonitorios tuits

Natacha Jaitt, modelo y actriz argentina de 41 años de edad y muy conocida en España por ser una de las concursantes Gran Hermano en su sexta edición (año 2004), fue encontrada muerta en la madrugada de este sábado en Buenos Aires, en una sala de fiestas, según informa Clarín.

El cuerpo de la actriz se hallaba desnudo sobre una cama, no presentaba signos violencia, y tenía restos de cocaína en los orificios nasales. Los resultados preliminares de la autopsia indican que la muerte se produjo por una “falla cardíaco-respiratoria (falla multiorgánica) que derivó en un edema pulmonar”, por lo que el médico de la Policía Científica apunta que Jaitt pudo morir de “un posible accidente cerebrovascular producido por la ingesta de alcohol y cocaína”.

Diversas fuentes que cita Clarín, explicaron que la policía se personó sobre las 02.00 de la madrugada hora local, puesto que una llamada advertía que una persona se había “desvanecido”. La investigación señala que la actriz había acudido al lugar junto a su amigo Raúl, un paraguayo de 49 años de edad, donde debía reunirse con el propietario del local, Guillermo, un argentino de 47, con el fin de llevar a cabo varios eventos.

Jaitt, que actualmente trabajaba como presentadora en la televisión de su país, volvió a cobrar popularidad tras acusar en 2018 a periodistas y políticos de practicar abusos sexuales sobre menores de manera habitual. La actriz llegó a escribir en Twitter unos perturbadores mensajes advirtiendo de que alguien podía tratar de matarla.

AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit 🙄.

— Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 5 de abril de 2018