Se vuelve a tensar el pacto en el Cabildo por la reunión de Las Chumberas

La tensión en el pacto de gobierno en el Cabildo de Tenerife entre CC y PSOE vuelve a situarse en un punto límite. Tal y como detectó en su edición del pasado sábado DIARIO DE AVISOS, los consejeros del PSOE desplazados a la capital de España para la Comisión de Seguimiento de Las Chumberas, el vicepresidente Aurelio Abreu, la directora insular de Vivienda, Marta Arocha, y el consejero de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, aunque estaban convocados, no terminaron entrando a la citada cumbre.

Al percibir este hecho, por las fotos enviadas en las notas de prensa por el Ayuntamiento de La Laguna y el Grupo Socialista en el Cabildo, que correspondían a reuniones distintas, el DIARIO cuestionó al presidente insular, Carlos Alonso (CC), por lo ocurrido. Alonso aseguró a este periódico que “tengo la convicción de que el PSOE, en particular, la Dirección Insular de Vivienda, está boicoteando este asunto, siendo desleal con el resto de administraciones canarias”. Según afirmó el líder nacionalista en el Cabildo, “desde que se adoptó el acuerdo sobre este asunto en la moción del pasado mes de enero, la dirección del asunto la estoy llevando yo personalmente”. Sin embargo, a pesar de que hubo una Comisión de Seguimiento posterior a ese acuerdo plenario, Alonso precisó que “a la primera reunión que hubo hace poco (29 de enero) fui yo también; en esa sí es verdad que entraron, pero han seguido boicoteando el asunto, filtrando información, buscando intentar, en mi opinión, que el asunto no saliera”. De ahí que, “al final, decidí que no entraran”.

Alonso prosiguió señalando a Marta Arocha cuando insistió en que “la dirección insular actuó deslealmente con el resto de administraciones canarias e, incluso, no acudió a algunas de las comisiones de seguimiento, dejando la silla vacía del Cabildo”.

Réplica de Abreu

Ante la dureza de las afirmaciones del presidente insular, DIARIO DE AVISOS contactó con el vicepresidente del Cabildo y uno de los que acudieron a Madrid el pasado viernes, el socialista Aurelio Abreu, quien afirmó que “ante la excusa del presidente por el número de personas que estábamos en la reunión, que entendemos que no era ningún problema por parte del Ministerio, nosotros decidimos abandonar la reunión, con la garantía de la posición del Ministerio”. A pesar de no entrar, Abreu insistió en que estaban “tranquilos” porque en una reunión anterior de representantes socialistas, el 17 de enero, habían alcanzado la “solución, vía real decreto, al conflicto” y “porque anteponemos los intereses de los vecinos para resolver de una vez por todas la situación, ante la negligencia y la falta de gestión del Ayuntamiento de La Laguna”.

Sobre la actitud de su socio de gobierno, el vicepresidente Aurelio Abreu lamentó que “la soberbia y la prepotencia no deberían acompañar nunca al presidente del Cabildo”.