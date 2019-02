“Tengo una conexión muy especial con mi fantasía, ‘Ofrenda”

Isamar Rosa Sabina (21 años) flota en una nube desde que el diseñador José Agustín Quintero Rosa le pidió que llevara su fantasía, ahora la de ambos, Ofrenda. El diseño, asegura Isamar, forma parte de ella misma por uno de esos caprichos del destino, en una conexión de la que no puede hablar para mantener en el más absoluto secreto cada detalle de esta fantasía que lucirá el próximo día 27 en el escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

-Faltan muy pocos días para la gala y es tu primera vez en una experiencia única…

“He estado muy ligada al Carnaval de Güímar y estoy unida a esa fiesta, pero nunca pensé poder ser una de las candidatas a reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Es una sensación mágica en la que estoy desde que supe que iba a tener este honor y no he dejado de tenerla”.

-Entonces este es tu primer contacto con la gala…

“Ni un solo año he dejado de ver la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife por televisión, hasta que en 2016 me dije que tenía que ver en directo algo así. Por eso decidí ir ese año y volví también a la gala en 2017 y es realmente maravilloso, impresiona mucho. Lo más increíble es que este año yo estaré en ese escenario luciendo el diseño de José Agustín Quintero. Es un sueño”.

-Estas muy ilusionada. Realmente trasmites felicidad.

“No es solo una oportunidad como tal, es más que eso. Es una experiencia a la que no puede acceder muchas personas que viven con una enorme pasión el Carnaval. Me siento una privilegiada y quiero ser consciente de esta experiencia cada minuto”.

-¿Te has hecho ya con el diseño, lo sientes como tuyo?

“Obviamente, no puedo decir nada del diseño, pero sí que es una fantasía con la que siento una conexión especial, con la que me siento totalmente identificada por mi forma de ver la vida y de sentir, solo puedo decir que me trasmite cosas maravillosas y que siento que me completo con esta fantasía”.

-¿Fue una casualidad que llegaras a la gala como candidata?

“No sé a qué atribuirlo. Conozco al diseñador desde hace años, cuando nos encontramos en una gala de elección de la reina en las fiestas patronales de mi municipio, Güímar, en el año 2014, cuando tenía 16 años. Yo fui la primera sorprendida cuando recibí un mensaje suyo. Antes de que me dijera el motivo del mensaje para que lo llamara, yo ya estaba nerviosa y feliz, decidida a decir que sí en caso de que me pidiera que luciera su fantasía para la gala. Para mí es todo un honor. Todo esto ocurrió en el mes de diciembre y fue el mejor regalo de Navidad que pude recibir”.

-¿Cómo está siendo la convivencia con las compañeras?

“Tengo que decir que llegué a ese primer encuentro con el resto de candidatas, a una entrevista, con muchos nervios. No tenía motivos. El encuentro fue distendido, todas son agradables, mujeres que quieren disfrutar de esta experiencia. Algunas se conocían entre ellas pero me sentí muy a gusto y creo que todas tenemos en común ser unas privilegiadas por ser candidatas a Reina en el Carnaval de Santa Cruz”.

-Supongo que estás preparada para ganar, pero ¿tienes alguna candidata por la que sientas especial cariño?

“Todas son mis compañeras y a todas las aprecio, pero siento un cariño especial por Ana María Alberto, es una chica muy especial y es una candidata que me gusta mucho, que tiene un enorme potencial y una forma de ver la vida y encararla muy bonita”.

-¿En qué te ha cambiado la vida toda esta fase de preparación para la gala?

“Casi te diría que en todo, al menos durante estas últimas semanas. Primero compaginar los preparativos y lo que todo eso supone con mi trabajo, además de con los entrenamientos que hago. Pero tengo una jefes maravillosos y me han dado estas semanas libres para que pueda hacer frente a los preparativos sin nervios”.

-¿Te estás preparando físicamente para la ceremonia?

“Tengo unos entrenadores personales fantásticos, tres amigos que nada más saber que iba a ser candidata me advirtieron de que teníamos que ponernos a trabajar muy duro”.