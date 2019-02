“Yo ya me siento Reina del Carnaval; así me llama mi hijo”

Luz Vanessa Alonso González es ya la reina del Carnaval para su hijo de 10 años, para toda su familia y hasta para los comerciantes de la zona donde trabaja, que, incluso, la han dejado de llamar por su nombre de pila para cambiárselo por “la reina del Carnaval”. Luz Vanessa (38 años) conforma, junto con otras tres candidatas, el grupo de mujeres de más de 30 años que participan en esta gran gala en la que, asegura, todas tienen la misma ilusión y las mismas emociones más allá de la edad.

-Me han contado que todavía te sientes incrédula ante el reto de ser candidata a Reina del Carnaval…

“Pues sí. El negocio al que represento es un negocio familiar, el de mi propia familia y en el que trabajo. Los diseñadores apostaron por mí y todo resulta muy especial, sobre todo por el vínculo que tengo con el trabajo que están desarrollando, porque he visto la evolución de la fantasía. Es muy emocionante y estamos en una cuenta atrás en la que cada día tengo que pensar que esto me está pasando de verdad”.

-No te condiciona la edad.

“Al contrario, me ilusiona aún más. Me he dado cuenta hablando con la gente de que hay muchas personas a las que les gusta que entre las candidatas hayan no solo chicas de veintitantos, sino que mujeres de más de 30 años podamos competir en la gala. Lo cierto es que al final eso no es importante porque más allá de la edad de cada una, me he dado cuenta en los ratos que he compartido con las demás candidatas que todas tenemos la misma ilusión y las mismas ganas de compartir el momento de salir al escenario. No tuve la oportunidad de hacerlo cuanto tenía menos edad y la tengo ahora. Me parece maravilloso”.

-¿Entonces, querrías haberte presentado antes?

“Siempre he estado ligada al mundo del espectáculo, como bailarina, y por el negocio familiar muy ligada a todo lo que tiene que ver con el Carnaval, además de que soy comparsera. Siempre he pensado que me gustaría ser candidata a reina, pero hasta hace muy poco había un tope de edad para participar, algo que afortunadamente ya no existe y que me permite ahora ser una más y competir para ser Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife”.

-Ocurra lo que ocurra vivir el Carnaval en la calle parece que te hace mucha ilusión…

“A mí y a toda mi familia, especialmente a mi hijo, que tiene 10 años y que ya no me llama mamá, sino que me llama Reina del Carnaval. Lo mismo me ocurre con mis padres, con mi familia. Para ellos he dejado de ser Luz Vanessa y soy la Reina. La cosa se ha ido extendiendo, y hasta los camareros del bar donde desayuno me dan los buenos días llamándome Reina. Ocurra lo que ocurra el día de la Gala, todo esto ha merecido la pena y me ha dado muchos ratos de felicidad. Es una lección. Y no te digo la ilusión de pensar en la llegada del momento en el que se abran las puertas del escenario”.

-Entonces, tu hijo, con esa edad y viendo a su madre en algo tan importante como la Gala, es tu mayor fan…

“Es algo tan especial para él. Y está tan implicado. Te diré que, incluso, está con nosotros en el taller cada día, que es mi compañero inseparable en todas las tareas que hago con la fantasía, en la que trabajo desde el primer momento. Allí está él junto a mí y junto al resto del equipo. Creo que esta es una experiencia que tampoco olvidará. Él asistirá a la gala como público dentro del grupo de amigas que me animarán”.

-Has estado presente en la gestación del traje…

“Es algo que agradezco a los diseñadores y a todo el equipo, ver la fantasía mientras nacía, desde el primer momento y estar presente en su evolución, viendo comocrecía. Eso es algo que otras candidatas no pueden hacer porque algunos diseñadores prefieren que las candidatas lo vean lo menos posible o no lo vean hasta no tenerlo terminado”.

-¿Cuál es el momento que más respeto te impone en este proceso?

“No paro de pensar, de imaginar en el momento en el que se abran las puertas del escenario. Tendremos un ensayo antes de la gala y eso me permite estar más tranquila pero aún así es algo recurrente, en lo que pienso una y otra vez”.