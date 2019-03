Chabelita confirma que su madre, Isabel Pantoja, volverá a Telecinco

La familia Pantoja siempre está envuelta en polémica y por eso Chabelita ha vuelto al plató de Sábado Deluxe para intentar aclarar de una vez por todas su relación con Kiko Rivera e Irene Rosales, la presencia del padre de Alejandro Albalá en el cumpleaños de su hijo y cómo se encuentra su madre.

LA RELACIÓN CON IRENE ROSALES

Después de que Isa visitara a su hermano a la casa de GH DÚO y no viera a Irene Rosales, mucho se ha especulado con la mala relación entre las cuñadas. Sin embargo, la hija de Isabel Pantoja ha querido aclarar que la relación es “buena” y que la mujer de su hermano le da “muy buenos consejos”, a pesar de que antes al vivir más cerca estaban más unidas que ahora. Además, ha querido explicar porque no se vieron en Guadalix, asegurando Isa que cómo sabía que iría más gente, no quería coincidir con nadie, haciendo referencia a la madre de Alejandro Albalá, por lo pidió a su representante que dejase eso claro y debieron entender que también se debía a Irene, pero deja claro que no hubiese tenido ningún inconveniente en ver a su cuñada.

¿POR QUÉ SE LLEVA CON EL PADRE DE ALEJANDRO ALBALÁ?

La presencia del padre de Alejandro Albalá en el cumpleaños de su hijo Alberto extrañó a todo el mundo y claro, Isa ha tenido que explicarlo en el Deluxe.

“Yo realmente no le invité a él. Yo tengo buena relación con su novia”, explicaba Isa, que confesaba que: “Desde hace un mes he quedado con ella varias veces y le dije que viniera al cumpleaños. Vino y me dijo que estaba José fuera y que me quería dar el regalo del niño”.

“Yo salí a comprar unas cosas con unos amigos y me lo encontré. Le saludé y le dije que si quería entrar a tomar algo que pasara, punto”, desvela Isa, asegurando que no sabía las declaraciones que hizo José Manuel durante la fiesta.

“Me sorprendió un montón porque yo de eso no me enteré, yo no sabía ni que había hablado. Si que conoce a mi hijo, pero no lo ha visto tantas veces”, ha sentenciado, dando así la razón a la versión de Marta Albalá.

ISABEL PANTOJA IRÁ A TELECINCO

Pero sin duda una de las cosas más fuertes que ha contado Isa es que posiblemente muy pronto su madre pise las instalaciones de Telecinco, confirmando así que irá a plató cuando salga Kiko Rivera.

“Para ella sería muy bueno, es una manera de volver a salir al mundo. Ella lo está pasando mal en los últimos tiempos, es una manera de reconciliarse con la gente y perder ese pánico escénico que tiene. La verdad es que no me importa si a mi hermano lo trata así y a mí de otra manera. Yo miro por el bien de mi madre”, defiende, asegurando que no siente celos al respecto y que es consciente de lo mucho que su madre la quiere.

KIKO RIVERA Y LAS RELACIONES SEXUALES DE CHABELITA

Pero como cada entrevista de Isa Pantoja, la más joven del clan desvela algunos extraños episodios de su familia. En esta ocasión relacionado con su hermano, Kiko Rivera.

Mucho se ha hablado de las actitudes machistas de Kiko Rivera y Antonio Rossi le ha preguntado directamente a Isa si era cierto que su hermano le había llevado a un centro de salud a los 16 años para ver si había mantenido relaciones sexuales, a lo que Isa respondió: “No fue una situación normal, porque la en mi época de rebeldía. Mi madre se asustó un montón y le dijo que me acompañara. Más que nada por mi y saber, ya que hay muchas enfermedades, no sabían sin habíamos usado métodos anticonceptivos… Yo no lo interpreto así”.

En cuanto al machismo de Kiko Rivera y su colaboración en casa, Isa ha explicado: “Mi hermano cocina, siempre pasta la verdad… A nosotros nos enseñó mi madre, pero hemos tenido la facilidad de que teníamos una chica… En mi caso era Dulce la que se encargaba de todo, pero claro que sabemos hacerlo. Pero, a ver, yo a mi hermano no le he visto hacer muchas cosas, pero supongo que sabrá”.