Juan Delgado ya no es del PP

A solo dos meses de las elecciones municipales, Juan Delgado ha terminado por dar el paso en Güímar, que él mismo negó días antes: dejar el PP por otro partido, cuando en realidad ya le había dado la palabra semanas atrás, como adelantamos aquí, a Gustavo Pérez para ir en su lista, siempre y cuando le ofreciera el número 2, que es el que finalmente debe ser ratificado esta tarde, justo un día después de firmar la renuncia a su afiliación popular. Hoy, teóricamente, debería renunciar también a las delegaciones de gobierno y pasar a concejal no adscrito, aunque lo lógico sería que renunciara al acta, algo casi pecado capital para nuestros políticos. Y Gustavo Pérez (CC), todavía negando la mayor. Igual no rompe él el pacto, como dice, sino que le echan, lo que no sé qué será peor, aunque solo sean dos meses sin sueldo y sin cargo que lucir en plena precampaña electoral.

Óliver Déniz, a NC en Candelaria

Nueva Canarias (NC), que anda como loca tratando de colocar candidaturas en todos los municipios que pueda, estará presente el 26 de mayo en Candelaria, y en principio sin alianza con partido alguno. Su candidato será Óliver Déniz, un conocido nadador paralímpico que hoy es un empresarios de servicios. Déniz ya ha sido tentado por varios partidos del municipio con anterioridad, desde Sí se puede al PSOE, pasando por Coalición Canaria, y conociéndole, seguro que va a dar batalla para tener plaza en el plenario municipal.