La hija de Luke Perry se pronuncia tras la muerte del actor

La triste noticia de la muerte de Luke Perry sumía a todos sus fans en una profunda tristeza. El aclamado actor de Sensación de vivir fallecía este lunes a los 52 años de edad tras no sobrevivir a un derrame cerebral masivo. Pero la repentina perdida no solo ha dejado hundida a una generación, sino también huérfanos a Sophie y Jack, frutos de su matrimonio con Minnie Shap.

Sophie, la hija pequeña del actor, ha roto su silencio tras la conmovedora perdida a través de un comunicado en Instagram. La joven ha explicado que la noticia del derrame le pilló en Malawi, donde estaba haciendo un voluntariado, sin embargo llegó a tiempo para poder despedirse de su padre.

“Ha pasado mucho en la semana pasada para mí. Todo está sucediendo muy rápido”, comenzaba la hija de Perry en su declaración, explicando cómo vivió los hechos. “Regresé de Malawi justo a tiempo para estar aquí con mi familia, y en las últimas 24 horas he recibido una cantidad abrumadora de amor y apoyo”, asegura, aprovechando la publicación para dar las gracias por el apoyo recibido.

“No puedo responder de manera individual a los cientos de mensajes hermosos y sinceros, pero los veo y los aprecio por enviar lo más positivo hacia mi familia y hacia mí”, finaliza Sophie junto a una selfie al lado de su padre y que ahora cobra un valor de lo más emotivo y especial.

