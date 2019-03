“Las elecciones de mayo van a ser las de la consolidación del proyecto de Nueva Canarias en islas como Tenerife”

A este orgulloso hijo de un pueblo de Agüimes (“en Temisas tenemos las mejores aceitunas del mundo junto a las de Santa Lucía”) le llegó pronto su pasión por la política, que identifica con el insólito interés de aquel niño de 12 años por los históricos resultados electorales de 1982. Captado del activismo vecinal por Coalición Canaria, se mantuvo fiel a Román Rodríguez cuando la familia nacionalista canaria se partió inexorablemente en dos. Ahora termina su primera legislatura autonómica, pero Luis Campos (Temisas, 1970) es igual de relevante o más por su rol como coordinador territorial de Nueva Canarias justo cuando su partido pasa por un periodo clave para convertirse en una fuerza de ámbito regional.

-Siendo esta una sección eminentemente electoral, nuestra primera pregunta siempre es si se va a presentar a las urnas este año…

“Aunque todavía no está decidido, es muy probable que repita en la candidatura al Parlamento de Canarias, como ya hemos hablado tanto con Román Rodríguez como con el comité electoraL”.

-Dada la novedad resultante del nuevo Estatuto de Autonomía, ¿irá en la lista insular o en la novedosa lista regional?

“Si finalmente me presento, será en la lista insular de mi partido por Gran Canaria”.

-¿Por qué se decantó por la política? ¿Tuvo padrino, es cosa de familia, un profesor quizás?

“A veces ocurre que es algo innato, y ese es mi caso. Siempre cuento, como anécdota, que cuando mi padre trajo el periódico con los resultados de las elecciones, aquella mañana de 1982, lo guardé y, de cuando en cuando, revisaba los resultados por provincias y así. Con el paso del tiempo te das cuenta que no es normal a esa edad, sino que había ahí un gusanillo (Sonríe)”.

-¿De joven siguió con el activismo político?

“Siempre. Estuve en todos los follones estudiantiles, y en Temisas, con 17 años, fundamos un colectivo ecologista. Ahora que lo pienso, mi tío, Miguel Jiménez, era de Roque Aguayro. Ese es mi referente político, si bien insisto en que el gusanillo estaba ya dentro de mí”.

-Luego llegó el movimiento vecinal y el salto al municipalismo de la mano de Nueva Canarias, donde es coordinador territorial justo en plena expansión por el Archipiélago. ¿Cómo va ese proceso?

“Bastante bien. Ha sido en este último congreso de NC cuando fui elegido como coordinador territorial, que a partir de entonces se convierte en un papel esencial para Nueva Canarias, hasta hace poco una formación muy centrada en Gran Canaria, aunque con algo de representación en Lanzarote y Fuerteventura, y también en La Palma. Pero la situación ha cambiado radicalmente. Además de tener ya una notable presencia en Lanzarote y Fuerteventura, y nada desdeñable en La Palma, ya empezamos con el resto de islas”.

-¿Cuál es la isla que más se le ha resistido a Nueva Canarias?

“Tenerife. Pero cada vez se nos abre el espacio y, ojo, de un modo muy interesante, porque no estamos yendo a buscar gente, sino que muchas personas se están acercando a nosotros, interesadas por nuestro proyecto”.

-¿A qué achaca ese interés por Nueva Canarias en islas como Tenerife?

“Lo tenemos muy claro. Gran parte se debe a nuestro papel en el Parlamento, tanto por el liderazgo de Román Rodríguez como por las políticas que hemos defendido. A pesar de que solo teníamos dos diputados en la legislatura pasada y en esta cinco, tenemos una relevancia muy destacada en la vida parlamentaria, en las ideas y en los contenidos, pero hay otros motivos”.

-¿Cómo por ejemplo?

“La presencia de Nueva Canarias en Madrid, tanto con María José López en el Senado como, por supuesto, con Pedro Quevedo en el Congreso. Han sido protagonistas indiscutibles, y eso nos ha permitido difundir el ideario de Nueva Canarias y nuestro modo de hacer política”.

-¿Esperan conseguir un número aceptable de concejales en islas como La Palma y Tenerife?

“Sí. Hemos aprendido de los problemas que tuvimos en 2015 en islas como, por ejemplo, Tenerife, donde nos presentamos en muchísimos municipios y con un montón de siglas añadidas. Pocas veces fuimos exclusivamente con las únicas siglas de Nueva Canarias, y eso dificultó que calase el mensaje de que nuestro partido había llegado a Tenerife. Aunque tuvimos representación en Tacoronte, Santa Úrsula o La Laguna y hasta tenemos un alcalde en Icod de los Vinos, ahora aspiramos a consolidar el proyecto de Nueva Canarias en esos ayuntamientos, pero también en el de Santa Cruz de Tenerife con Hilario Rodríguez y en otros más”.

-¿Ya conocía a Hilario Rodríguez, todo un histórico de CC que se presenta ahora como alternativa de NC a la Alcaldía de la capital tinerfeña?

“La verdad es que sí. Cuando él era en 2003 concejal de Seguridad en Santa Cruz de Tenerife, yo también lo era pero en Santa Lucía, claro. Recuerdo que Hilario demostró su gran valía en catástrofes como la riada. Permítame contarle que, como representante de una federación vecinal vine para hacer entrega de los fondos que recaudamos, que solo en Santa Lucía fueron un par de millones de las antiguas pesetas, tuve ocasión de recorrer las zonas más afectadas, y me causó una enorme impresión lo que había pasado”.

-¿Cómo afectará, desde la perspectiva de un partido como Nueva Canarias, el adelantamiento de las elecciones generales a las autonómicas y locales?

“Un partido como Nueva Canarias, nacionalista, circunscrito a un territorio concreto, siempre lo tiene difícil. Aunque no hubieran coincidido, porque al final siempre se pervierte la posibilidad de confrontar las ideas en un mismo plano, ya que en los telediarios, en las cabeceras de los medios escritos estatales, se debate siempre en clave estatal, y ahí no salimos nosotros. Si encima coinciden, esto nos dificulta todavía más las cosas a la hora de hacer llegar nuestro mensaje y de obtener representación, ya que el debate tiende, insisto, a dirigirse a lo estatal”.

-¿Y en concreto, el hecho de que sean las generales justo antes?

“Más todavía, porque estamos convencidos de que el resultado de las generales va a influir directamente sobre el de las autonómicas, locales y europeas”.

-¿Cómo influirán? ¿Hará que aumente la participación o la abstención?

“Esa es la pregunta del millón. Dependerá, claro, del resultado, pero espero que aumente la participación de cualquier modo. Ganen las izquierdas o las derechas, por decirlo así. El que pierda, verá que se moviliza su electorado, que reaccionará ante esa derrota con una mayor participación”.

-¿Y cómo influirá lo acaecido en las recientes elecciones autonómicas andaluzas?

“Del mismo modo. No solo en Canarias, sino en toda España, los resultados de las andaluzas van a generar una mayor participación electoral. Porque combate esa idea de que nadie me representa y por eso no voy a votar, porque otros sí que van y deciden las elecciones”.

-¿Beneficia a Nueva Canarias la actual dispersión del voto, dado que fortalece su imagen de centralidad en el espectro político?

“Puede beneficiarnos en cierta medida. El bipartidismo, sobre todo en las generales, nos perjudicaba, pero esa dispersión nos ayuda para conseguir representación en el Congreso y el Senado. Pero nunca se sabe, porque hay más protagonistas en el tablero. En Nueva Canarias estamos convencidos de que vamos a repetir con María José, porque ha sido, con diferencia, la senadora con mayor proyección que ha tenido Canarias en muchísimo tiempo. Ha demostrado que el Senado no es ese sitio en el que acaban los que ya no tienen a dónde ir, sino todo lo contrario”.

-No se podrán quejar del protagonismo de Pedro Quevedo cuando era el famoso diputado 176…

“Pedro Quevedo ha sido el diputado más importante e influyente que ha tenido en Canarias en los últimos 40 años. En esta etapa democrática, nunca un diputado canario había sido tan importante a la hora de conquistar derechos y garantizar cuestiones. Sin la presencia de Pedro Quevedo a la hora de apretar al Partido Popular, no hubiera estado tan claro que en esta legislatura se hubieran aprobado el nuevo Estatuto de Autonomía y el nuevo Régimen Económico y Fiscal. Por supuesto, la reforma del sistema electoral no habría salido adelante sin la presión decisiva del diputado 176”.

-¿Está siendo un fiasco la aplicación efectiva de la bonificación del 75%?

“Hay que diferenciar dos cosas. La bonificación del transporte en Canarias, que es un absoluto éxito porque la Obligación de Servicio Público fija los precios máximos de referencia. Ha sido una gran revolución para el transporte en un territorio como el nuestro. Al año siguiente llegó el 75% con la Península, que sin duda es por el que me pregunta. Ahí discrepo, porque ni siquiera el presidente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que se permitió el lujo aquí de decir ciertas cosas en vez de ponerse a la tarea en lo que corresponde, no presentó ni un dato objetivo sobre el posible incremento de precios”.

-Pero hay quejas públicas por parte de los usuarios.

“¿Sabe por qué nadie lo demuestra? Porque hay de todo. Gente que piensa que ahora ha volado más caro, que igual, que más barato… Porque antes de la entrada en vigor del 75% ya existía una gran disparidad de tarifas que, en realidad, sigue existiendo”.