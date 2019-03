Los eurodiputados llaman a los jóvenes a votar contra la eurofobia el 26-M

La Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna (ULL) acogió ayer una mesa redonda en la que los candidatos a eurodiputados Gabriel Mato (EPP), Juan Fernando López Aguilar (S&D) e Izaskun Bilbao (ALDE) hablaron de inmigración, el euroescepticismo, la juventud y el papel de Canarias en la Unión Europea (UE). En el marco de la campaña #estavezvoto, los eurodiputados hicieron un llamamiento a los jóvenes a votar contra la eurofobia en las próximas elecciones del Parlamento europeo, el 26 de mayo. Este llamamiento quiere mejorar las cifras de participación de la juventud en las elecciones europeas de 2014, cuando solo el 27% votó.

“Estas elecciones europeas son existenciales”, afirmó Juan Fernando López Aguilar, quien destacó que en la UE existe una “crisis existencial” que amenaza con que en el nuevo Parlamento europeo “crezcan como nunca ya no solo los escaños euroescépticos, sino los eurófobos”. “Los eurófobos están muy movilizados y van a ir a votar, por lo que es imprescindible que los europeistas se movilicen con más fuerza, no solo para rescatar Europa sino para relanzarla”, enfatizó.

Mientras, Izaskun Bilbao destacó que el proyecto europeo es un “tesoro” que “no hemos sabido poner en valor” y apuntó que es “necesario refundar el proyecto, construyendo un pilar social para que haya unos estándares mínimos sociales y también una renta de garantía a nivel europeo”. Además, criticó que “muchas veces la responsabilidad está en los líderes de los estados miembros”, que no asumen y “arrojan a Europa”.

Por su parte, Gabriel Mato indicó que “hay que decir alto y claro que los problemas de Europa se resuelven mucho mejor con más Europa, y no con menos”. “Y nosotros en Canarias lo hemos visto, si miramos para atrás en los últimos 20 años, cuando hemos estado mejor es con la ayuda de Europa”, sostuvo. Algo que, según Mato, también se puede ejemplificar con la actual situación de Reino Unido, ya que “eso iba a ser la panacea universal, se iban a ir e iba a ser maravilloso, y en realidad no sabe lo que quieren y están creando un enorme problema para la UE y para ellos”.

Brexit

A este respecto, y cuestionado sobre los efectos del Brexit en Canarias, Gabriel Mato indicó que “evidentemente nos afectaría de forma importante”, ya no solo en cuanto al turismo sino también en otros aspectos, como la agricultura. “Tenemos muchas exportaciones de Canarias hacia Reino Unido -apuntó-, y si hay una salida abrupta, lo que sucede es que Reino Unido se convierte en un país tercero”, con lo que, por ejemplo, no podrían utilizarse las ayudas al transporte entre estados miembros.

Aguilar añadió que si no se produce una salida ordenada de Reino Unido de la UE, “sería una catástrofe en términos económicos y sociales”. “Ya va siendo hora de que el Reino Unido decida qué va a hacer -enfatizó-, no puede tener al resto de la UE atrapada en el laberinto en el que ellos mismos se han metido y del que no saben salir”.

INMIGRACIÓN

En cuanto a la inmigración, Izaskun Bilbao afirmó que “los estados miembros no han sabido dar una respuesta”, criticando que España “no asumió su responsabilidad, su cuota”. “Es verdad que hay que reforzar el control de las fronteras, pero tenemos que evitar que la gente muera en el mar y actualizar la legislación y acoger a las personas de manera segura”, sostuvo.

Mientras, Mato enfatizó que “lo primero tenemos que hacer es luchar contra las mafias” y lamentó que “hay un problema claro de solidaridad”. Asímismo, criticó que “es muy fácil hacer demagogia y eso al final supone un efecto llamada, y así ha sido en España”. A este respecto, López Aguilar respondió que es “completamente falso que haya un efecto llamada que tenga que ver con ninguna respuesta nacional” y negó que “Europa esté siendo invadida por una inmigración fuera de control”. “El Parlamento europeo ha hecho su trabajo, la responsabilidad recae en los estados que se niegan a la solidaridad. Y España, durante el Gobierno de Rajoy, fue condenada por el incumplimiento del compromiso de realojamiento”, destacó.

En cuanto al papel de Canarias dentro de la UE, los tres eurodiputados destacaron su condición de Región Ultraperiférica (RUP), lo que le supone ser beneficiario de medidas especiales.