Los Llanos, uno de los 200 municipios españoles beneficiarios del programa ‘Wifi para Europa’

Los Llanos de Aridane se ha convertido en uno de los 200 municipios de España, de los más de 8.100 existentes en el conjunto del territorio nacional, elegido por la Unión Europea en la primera convocatoria de propuestas para la instalación del programa WiFi4EU, popularmente conocida como Wifi para Europa. Un programa comunitario que ofrece ayudas económicas a las corporaciones municipales, para financiar los gastos derivados de la instalación de puntos de wifi gratuitos en espacios públicos.

El concejal responsable del área de Tecnologías del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, José María Rivera, se mostró “satisfecho tras conocer una noticia que como ésta, nos convierte en beneficiarios directos del programa con una ayuda de 15.000 euros que nos permitirán crear nuevos puntos de acceso en parques, plazas y otros espacios urbanos”.

Al respecto, explicó que “hace unos meses, nos presentamos sin grandes expectativas a la convocatoria abierta por la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), responsable del programa europeo, por lo que resultar un proyecto ganador en primera instancia sobre todo teniendo en cuenta que al mismo se presentaron un total de 13.000 solicitudes a nivel europeo en un programa que cuenta con una ficha financiera de 120 millones de euros, 42 de ellos para esta primera fase, es un aliciente al trabajo que hemos venido realizando hasta el momento”.

José María Rivera afirmó que la subvención supone “un avance a la hora de materializar el reto en el que venimos trabajando desde hace varios años con la intención de mejorar la conectividad que WifiAridane ofrece a residentes y visitantes y convertir a Los Llanos en un municipio conectado, moderno y adaptado al presente y el futuro tecnológico más inmediato, con las ventajas añadidas que ello supone para las jóvenes generaciones y, en general, para todos los aridanenses”.

En este sentido, adelantó que desde el Ayuntamiento ya se han realizado las gestiones oportunas a efectos de contratar a una empresa instaladora de los nuevos puntos que, tal y como recoge la convocatoria, es obligatorio mantener durante al menos tres años. No obstante, el concejal de Tecnologías del Ayuntamiento aridanense expuso que el compromiso del área que dirige “pasa por la necesidad de aprovechar esta convocatoria y realizar un esfuerzo financiero añadido para intentar ofertar wifi gratuita en el conjunto del territorio municipal.”

Programa pionero

La iniciativa WiFi4EU forma parte de una ambiciosa revisión de la normativa comunitaria sobre telecomunicaciones y que incluye medidas novedosas para responder a las crecientes necesidades de conectividad de los europeos e impulsar la competitividad tecnológica de la Unión Europea y los países miembros.

Las redes financiadas a través de la iniciativa WiFi4EU serán gratuitas y no podrán contener publicidad. Asimismo, no está permitido la recogida de datos personales. El programa contempla que se financiarán exclusivamente aquellas redes que no dupliquen servicios públicos o privados gratuitos de calidad similar ya existentes. Los municipios podrán contratar a empresas instaladoras y serán responsables de la puesta en marcha y el mantenimiento de los puntos wifi creados a tal efecto en el marco del programa.