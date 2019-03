Mel B confiesa que tuvo relaciones sexuales con una compañera de las Spice Girls

La cantante Melanie Brown, ha confesado en el programa de televisión de ITV, Life Stories, un suceso de su vida pasada que ha conmovido al panorama internacional. La cantante que ya ha reconocido en numerosas ocasiones que era bisexual, ha contado que tuvo una relación sexual con una de sus compañeras del grupo ‘Spice Girls’. No se trata de otra persona que Geri Halliwell.

Según las declaraciones de Mel B, la relación entre las cantantes tuvo lugar en una época en la que el grupo cosechaba más éxito que nunca, cuando estaba cerca de lanzarse el emblemático tema de la banda ‘Wannabe’. La cantante confesaba que: “Todas dormíamos en la misma cama, pero ‘acostarse de esa manera’ no fue algo que hiciéramos todas”. Fue entonces cuando Piers Morgan le preguntaba directamente si se acostó con Geri, a lo que Melanie respondió: “Me va a odiar por esto porque ahora tiene una vida lujosa en su casa de campo con su marido, pero es un hecho. Simplemente ocurrió. Nos reímos de ello y ya está”.

Pero no todo acabó ahí porque según ha contado la cantante: “Solo ocurrió una vez y espero que cuando a Geri le hagan esta pregunta, no lo niegue porque fue algo divertido”. The Sun publicó después de esta entrevista que la cantante llamó de forma inmediata a Geri para disculparse por haber contado este secreto guardado desde hace años. Además, ambas se reencontrarán dentro de muy poco para los ensayos de la gira por Irlanda y Reino Unido que harán este verano.

No sabemos si Geri Halliwell querrá hacer alguna declaración después de que su compañera y amiga haya confesado este secreto. La cantante espera que su amiga se lo tome con humor ya que tiene su vida hecha y encaminada con su marido Christian Horner, expiloto de carreras, con el que está casada desde el 2015.