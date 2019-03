Oliver Behrmann transforma el Callejón del Combate en un gran acuario

Oliver Behrmann es un conocido artista multidisciplinar que ya desde joven, cuando trabajó en edición de DIARIO DE AVISOS, demostró sus cualidades artísticas que estos días se han visto reflejadas en el céntrico Callejón del Combate, de Santa Cruz de Tenerife. Aprovechando el motivo del Carnaval tinerfeño, las profundidades del mar, Óliver Behrmann ha traído hasta la capital una singular exposición de peses realizada con botellas y garrafas de plástico que no han dejado indiferente a los viandantes.

La espectacular instalación en el Callejón del Combate tiene unos 60 metros de longitud por tres de ancho y está iluminada por ocho potentes focos de luz negra para que brillen en la oscuridad.

“Desde hace una año estoy volviendo a fabricar peces hechos de botellas y garrafas de plástico y pintados con colores fluorescentes. En el 2011 hice una instalación de 2.000 peces para el festival Keroxen en el espacio cultural El Tanque. De aquellos peces solo conservo unos 100, otros 900 los he hecho en Alemania y los he traído casi todos en cuatro grandes bultos para exponerlos en el Callejón del Combate, gracias a la empresa de luz y sonido que lleva esa zona”, señaló Behrmann antes de regresar a su taller en Alemania, que abandonará pronto porque regresará en breve a Canarias. “A final de mes me vuelvo a Canarias, me estableceré en Las Palmas y quiero seguir con mis proyectos artísticos por todas las islas”, comenta.

< ► > Los 800 peces están hechos con botellas y garrafas de plásticos /ÁNGEL FALCÓN

“También voy a seguir haciendo peces de botellas para crear instalaciones más grandes y así llamar la atención sobre el problema del plástico en los océanos, que ya afecta a Canarias. Cogeré botellas que me encuentre en botellones y macrofiestas. También recogeré microplásticos en las playas y lo utilizaré como material para hacer peces más grandes”, relata Behrmann, artista y reconocido activista ecologista, como demostró en 2016 en la playa de La Tejita con un gran montaje de un cóctel de colores con material reciclado.