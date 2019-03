“Solo hay dos opciones: o del 26-A sale un Gobierno de izquierdas o habrá un Gobierno con la ultraderecha”

Se trata del enésimo ejemplo de cómo el socialismo lagunero llegó a ser, en tiempos no tan lejanos, pero tan distintos a los actuales, la gran cantera del PSOE, no solo para Tenerife, sino para toda la comunidad autónoma. Tras tres mandatos como consejero insular, dos de ellos gobernando, José Antonio Valbuena (La Laguna, 1973) aspira ahora al Senado, pero no deja de ser un personaje clave para entender lo que acontece en la Isla.

-Se postula para el Senado en las primarias de su partido. ¿Por qué no sigue en el Cabildo?

“Estoy convencido de que ocho años son suficientes en el mismo cargo público, y ahora se cumplen precisamente ocho años de mi desempeño en tareas de gobierno en el Cabildo. Es suficiente. Hay que dejar espacio a los que vienen, porque contamos con personas valiosas en el partido, como se demostrará cuando Pedro Martín sea el presidente del Cabildo”.

-¿Por qué el Senado?

“Las próximas elecciones generales se presentan como una confrontación entre partidos de derechas y de izquierdas donde el PP y Ciudadanos compiten para parecerse lo más posible a Vox. Me asombra que Ciudadanos presuma de no respetar al PSOE, cuando ni siquiera tienen el coraje de reconocer que quieren pactar con Vox. En estas elecciones generales hay que hacer un esfuerzo máximo de movilización, y quiero aportar lo que me da una trayectoria en la gestión, siempre de izquierdas, en sectores como el medio ambiente y la sostenibilidad ”.

-¿Tiene claro el mensaje a sus potenciales votantes?

“Muy claro. Hay que acudir a las urnas, y hay que hacerlo ante el peligro que supone para este país que la derecha vuelve a gobernar. Opto por el Senado porque se trata de una cámara territorial que merece ser valorada mejor que en la actualidad, y por eso explico a mis compañeros de partido que estoy seguro de que puedo aportar en lo que, seguro, va a ser una etapa de gobierno socialista, con Pedro Sánchez al frente. Serán años complicados, en los que la unidad será imprescindible”.

-¿Prefiere el PSOE gobernar con un pacto de fuerzas progresistas si las urnas les dejan?

“Por desgracia, lo que pasa en España no se da en el resto de los países de nuestro entorno. A nadie se le ocurre en Francia o en el Reino Unido, por citar dos ejemplos, llegar a acuerdos con la ultraderecha. Aquí tenemos al PP y a Ciudadanos, que no solo no lo tienen claro, sino que están intentando convertirse en Vox, que es nuestra ultraderecha. Nosotros, el PSOE, queremos obtener una mayoría suficiente para gobernar, no solo en el Gobierno de España, sino en los autonómicos, los cabildos y los ayuntamientos. Si luego hacen falta apoyos, está claro que solo hay dos opciones: un Gobierno de izquierdas o un Gobierno con la ultraderecha, que tiene el peligro de que no solo no quieren seguir avanzado en la conquista de derechos, sino que pretenden recortar los ya logrados”.

-¿Me pone ejemplos?

“Los que quiera. Mire lo que pretenden hacer con el aborto, cuando el problema de la natalidad radica en la conciliación de la vida familiar con la profesional. O el caso de los inmigrantes, a los que se pretende criminalizar con mentiras como que tienen más derechos que los nacionales. A ver si se enteran de que no tienen ni más ni menos derechos, sino los mismos”.

-Siendo el Senado una cámara territorial, ¿cómo ve los intentos secesionistas actuales?

“Gane quien gane las próximas elecciones, España va a seguir siendo un país unido. Se hace nación con la cohesión social. De nada vale mantener una unidad territorial si no trabajamos por una unidad social. No se puede potenciar políticas que alimenten la brecha entre los territorios. Y eso hay que ganárselo tanto el 28 de abril, en las generales, como el 26 de mayo, aquí en Canarias, con una propuesta clara y decidida como la de Ángel Víctor Torres para el Gobierno de Canarias y la de Pedro Martín para el Cabildo de Tenerife, además del resto de compañeras y compañeros. Insisto en que estoy convencido de que tenemos una gran oportunidad para conseguir un Gobierno de izquierdas en todos los ámbitos, pero para eso tenemos que desterrar las mentiras que PP, Ciudadanos y Vox quieren convertir en problemas, y preocuparnos en solucionar los problemas reales de la gente”.

-Lleva ocho años gobernando con Coalición Canaria. ¿Cómo valora la experiencia?

“Ha sido una experiencia grata, porque hubo autonomía en cada área y, sobre todo, pesaba que se trata del Cabildo, del Gobierno de la Isla, sin absurdos personalismos. Lamentablemente, esa línea de actuación, que funcionó muy bien, se terminó el pasado diciembre con dos decisiones de CC; el intento de la compra de un edificio en Cabo Llanos y el tema de Las Chumberas, donde creo, sinceramente, que Carlos Alonso no ha estado a la altura de los últimos ocho años”.

-¿Por qué cree que Alonso no ha estado a la altura?

“Porque, en mi opinión, ha mezclado el electoralismo con lo que es la defensa de la institución. Y no tiene una mayoría absoluta, sino que hay un acuerdo de gobierno que nos obliga a ponernos de acuerdo. Pero desde CC, tanto Carlos Alonso como Alberto Bernabé han querido vender la imagen de que Marta Arocha [la directora insular de Vivienda, del PSOE] era un verso libre que iba por su cuenta, y que había dos partidos socialistas, el de Pedro Martín como secretario insular y el de Aurelio Abreu en el Cabildo. Ambas cosas son mentira: ni Marta Arocha va por libre ni hay dos PSOE. Cuando habla Marta Arocha, hablan todos los consejeros del PSOE del Cabildo, toda la dirección insular del PSOE y todos sus militantes. No le quepa duda de que tenemos una sola voz”.

-¿Cómo valora la actuación de Arocha en Las Chumberas?

“A los hechos me remito. Al final, la solución es la que ha aportado Arocha, que ha trabajado en este asunto de forma discreta, eficiente y leal, no solo con el Cabildo, sino con los vecinos de Las Chumberas que necesitan una solución para sus viviendas, que llevan tantos años sin que se las arreglen de una vez. Cuando se meten con Marta Arocha, se le está faltando el respeto también a todo el personal del Cabildo que ha trabajado con ella para buscar esa solución”.

-¿No sabrá usted qué ha pasado con los 22 millones de euros que siguen sin justificarse de un total de 25 millones que fueron destinados para solucionar ese problema de aluminosis en el barrio de Las Chumberas?

“Lo que sí sé es que pronto lo sabremos, sea para bien o para mal. Y lo sabremos gracias al cambio al frente de Muvisa [la empresa municipal de vivienda de La Laguna], con Santiago Pérez de presidente y Javier Abreu de consejero delegado. Lo que ha quedado claro es que el Ayuntamiento de La Laguna, controlado por CC, ha sido incapaz de justificar todo ese dinero ”.

-¿Y usted qué cree?

“No puedo saberlo, pero sí le digo que igual se ha gastado en otro asunto porque hacía falta, pero entonces el Ayuntamiento debe buscar el dinero por otro sitio, porque lo destinado a Las Chumberas son subvenciones y solo se pueden justificar gastándolo en Las Chumberas”.

-Tengo que preguntarle por la plaga de termitas. ¿Al fin se ha encarrilado el problema?

“Está mucho más encarrilado que hace tres o cuatro semanas. Como ya se sabe, el Gobierno de Canarias traerá un experto de Córdoba, donde tuvieron un problema similar, para que trabaje con los nuestros. Ahora sabemos cómo actuar, y se hará tanto a nivel municipal, con actuaciones rápidas a través de métodos ya contrastados, como a la hora de establecer un protocolo para el secor primario, donde este asunto podría tener unas consecuencias importantes, y así conseguir una detección precoz. También trabajaremos en averiguar si hay riesgo para alguna especie propia de Canarias, aunque a priori no, y por último actuaremos, y de eso se encargará el Cabildo, para atajar posibles afectaciones en espacios naturales, lo que por ahora no ha ocurrido, dado que sobre todo ha sido en el ámbito urbano. Todo ello sin dejar de vigilar que no afecte al patrimonio, claro”.

-Me consta que alguna calentura se ha cogido por la falta de coordinación entre las Administraciones. ¿Es cosa del pasado?

“Le garantizo que, a día de hoy, la coordinación funciona”.