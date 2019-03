Soraya Arnelas cuenta, por redes sociales, el momento por el que estuvo a punto de morir

Soraya Arnelas ha utiliza su perfil de Instagram para contar uno de los episodios más duros que vivió de pequeña. Parece ser que cuando apenas tenía cuatro años la cantante estuvo a punto de fallecer debido a una muerte súbita. La exconcursante de Operación Triunfo ha subido a su red social las fotografías de los partes médicos de aquel dia y ha contado, muy detalladamente, qué es lo que la pasó.

“Subo esta foto que subí a las historias y me habéis preguntado muchos por el tema de la muerte súbita, que es justo lo que me hubiese pasado con cuatro años y gracias a mi madre que me despertó pude salvarme” ha confesado la artista. Y es que así ha empezado el largo texto que ha colgado en su Instagram para explicar como fue aquel momento en el que estuvo a punto de perder la vida. “Respiré nada más me cogió mi madre en brazos, salió a la calle conmigo pidiendo auxilio y uno de mis vecinos nos llevó al ambulatorio” explica la cantante. Parece que la madre de Soraya pasó un mal trago al encontrarse a su hija de cuatro años con ‘cianosis de labios’.

“Rápidamente me montaron en una ambulancia y me llevaron al hospital de Cáceres, allí me hicieron pruebas neurológicas y jamás nunca supieron qué había pasado” termina contando la cantante. Y ahora reflexiona junto con sus seguidores y asegura que: “En estos años he leído que podría haber sido un cuadro de epilepsia mientrás estaba dormida, pero en los resultados médicos nunca salió nada”.

Soraya Arnelas ha querido agradecer a sus padres, al vecino y a los médicos que la atendieron esa noche todo la preocupación que tuvieron con ella: “Ese día gracias a mis padres, al vecino que me llevó en su coche y a los médicos me salvé”. La cantante ha recordado con nostalgia, sin duda, el palo más grande que ha vivido en su niñez. Y es que ahora ya puede descansar tranquila porque su pequeña Manuela ya han superado los veinte meses después de que viniera al mundo.