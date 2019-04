Alejandro Gómez: “Vox no es un partido franquista; Franco está enterrado y bien enterrado, y yo me considero un demócrata y un antifascista”

Nos concede la entrevista confiando en la rigurosidad de DIARIO DE AVISOS, el decano de la Prensa de Canarias, ya que reconoce cierta preocupación “porque no me parece correcto que, cuando hago unas declaraciones, se añadan comentarios de opinión sin que yo pueda responder, como ya me ha pasado”. Este filólogo reconvertido en abogado destaca por ser uno de los primeros que se sumaron a Vox cuando dicha formación política distaba mucho de tener las expectativas electorales que hoy le auguran una destacada presencia en las instituciones. Durante la entrevista, Alejandro Gómez (Córdoba, 1977) desgrana con serenidad medidas que, en caso de aplicarse, supondrían un cambio radical en el modelo de Estado actual en España.

-¿Cómo vivió los incidentes acaecidos en el exterior del mitin que dio Vox en el santacrucero Recinto Ferial?

“Sinceramente, nosotros no nos enteramos de nada hasta la finalización del acto, cuando nos recomendaron no salir por la puerta principal, por donde salía el público en general, sino a través del interior del Recinto Ferial”.

-¿Qué opinión le merecieron dichos incidentes?

“No me parece de recibo que en un Estado de Derecho consolidado como el nuestro se produzcan este tipo de incidentes. Me parece lamentable. Tanto la libertad de expresión como la ideológica están en nuestra Constitución. Todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente, pero otra cosa es atacar e insultar, o lanzar piedras u otro tipo de objetos, como allí pasó. Para mí es rechazable y repugnante la actitud de este grupo de personas”.

-Prácticamente, usted es uno de los fundadores de Vox.

“Más o menos. La constitución jurídica del partido fue en diciembre de 2013, y se presentó en enero de 2014. Yo me afilié en septiembre de 2014, y, es verdad, soy uno de los primeros”.

-¿Qué número de carné tiene en Vox?

“No sabría decirle con exactitud ahora mismo, pero creo que soy el número cinco en la provincia de Santa Cruz de Tenerife”.

-¿Cuántos tienen ahora?

“Somos unos 550 ahora mismo en esta provincia”.

-Dado que las expectativas obligan a su partido a crecer mucho en muy poco tiempo, ¿cómo se las ingenian para evitar que se les cuelen los clásicos vividores de la política?

“Es muy difícil, pero llevábamos trabajando en esto desde septiembre/octubre con la creación de grupos de trabajo para preparar, sobre todo, las elecciones autonómicas y locales, dado que aún no estaban convocadas las generales. Y en esos grupos se ha ido creando equipos, pero es verdad que en los últimos tiempos ha llegado mucha gente”.

-¿Ha detectado algún arribista de los que le comentaba?

“No le voy a negar que ha llegado gente que ya tenía su candidatura montada y pretendía sentarse a negociar con nosotros. Lo que les hemos dicho es que, lógicamente, esto no funciona así. Si Vox pretende darle una vuelta de tuerca a la política, y pretende hacer de la política un servicio social digno, no se puede funcionar de ese modo. Es verdad que es difícil filtrar, y que está viniendo mucha gente, algunas con unas pretensiones que no son admisibles. Pero también tenemos una base social magnífica, estupenda, que lleva trabajando duramente y de forma gratuita durante estos meses”.

-¿Se van a presentar en todos los municipios?

“No, solo donde tengamos un proyecto y una candidatura solvente”.

-Usted es el candidato de Vox al Congreso por la provincia tinerfeña. ¿Le preocupa o le estimula que tanto el CIS como numerosas encuestas garanticen su escaño?

“Es verdad, pero yo del CIS no me puedo fiar, porque también decía que, en Andalucía, Vox iba a sacar entre cero y uno o dos diputados, y luego sacamos 12. Ni nos fiamos de encuestas, ni tenemos nuestras, porque no contamos con infraestructura ni dinero o medios para encargarlas. Seguiremos trabajando como hasta ahora, dando pasitos cortos pero firmes”.

-¿Qué puede aportar Vox a las instituciones?

“Aportará seriedad al mundo de la política, que últimamente se ha convertido en un circo. Aportará un grupo de gente normal, de gente de la calle, que tiene sus profesiones, que sabe lo que cuesta pagar una hipoteca o un alquiler, el colegio de los niños, seguros… Y también creo que va a poner encima de la mesa, porque lo está haciendo ya, temas para debatir que hasta ahora estaban cerrados por esto de ser políticamente correctos”.

-Veamos alguno de esos debates. Ustedes proponen, por ejemplo, desmontar el Estado autonómico. ¿Cree que es viable, a estas alturas?

“Sí. Totalmente”.

-Pero ustedes no hablan de una devolución de competencias, de una recentralización del Estado, sino de una supresión de las autonomías, ¿verdad?

“Desaparición de la autonomía política. Evidentemente, no es algo que se pueda llevar a cabo de la noche a la mañana. Es más, en el hipotético caso de que ganemos las elecciones con mayoría absoluta en España, no se puede producir una ruptura con la organización política actual porque esto lleva un proceso. Por eso, nuestro planteamiento es devolver primero las competencias más importantes, como la sanidad, la educación y la justicia, a la administración central, y poco a poco ir eliminando ese estado de las autonomías. Sé que a mucha gente le sorprenderá esta propuesta, claro, pienso en toda la gente que tiene ahora mi edad, en torno a los 40 años, solo hemos vivido en este sistema político, pero la realidad es que el Estado de las Autonomías ha fallado, ha fracasado, porque los españoles no somos iguales ante la ley. Y eso ocurre porque, según en la comunidad autónoma que uno viva, tiene unas ventajas o desventajas fiscales, hay una mejor sanidad en un sitio que en otro, mejor o peor educación. Y en Canarias esto nos debería preocupar, porque estamos a la cola en todos estos servicios. Teniendo todas esas deficiencias en educación, en dependencia… ¿Por qué tenemos que sostener un sistema político que cuesta miles de millones de euros. Entendemos que esos recursos se pueden aprovechar de otra forma”.

-Otro debate en lo que ha llamado la atención Vox es su crítica a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. ¿Qué propone Vox: modificarla o suprimirla directamente?

“Nosotros proponemos suprimir esa ley y, en su lugar, proponemos aprobar una Ley de Violencia Intrafamiliar. El motivo es que estamos convencidos de que no solo debe proteger a una persona por razón de su sexo, en este caso la mujer, sino que debe protegerse también al resto de personas en el ámbito familiar. ¿Por qué no se puede proteger a un niño con el mismo nivel que la ley actual lo hace con la mujer? ¿Por qué no proteger también de la misma manera a un anciano de las agresiones de sus hijos o de sus nietos? Creemos que hay que proteger a todas las personas dentro del ámbito familiar con independencia de su sexo o de su edad”.

-Pero la inmensa mayoría de las víctimas de esa violencia doméstica o intrafamiliar son las mujeres. ¿No por eso se debe dar mayor protección a las mismas?

“Nadie niega que exista la violencia machista, pero lo que no puede ser es que por ley se nieguen derechos fundamentales como la igualdad de todos ante la ley, o que existan penas distintas en función de quién sea el que agrede. Además, la mayoría de las víctimas serán mujeres, pero también hay hombres. ¿Por qué si una mujer agrede a un hombre la pena es menor que si es al revés? Y por otro lado, porque esta ley vulnera la presunción de inocencia al invertir la carga de la prueba. Ante una denuncia, se presupone ya que el hombre, en este caso, es el agresor y es quien tiene que probar que no ha cometido la agresión. Los datos son objetivos y no lo decimos nosotros sino el Consejo General del Poder Judicial: el 85% de las denuncias por delitos de violencia de género acaban archivadas o absueltos los investigados. Un argumento más le doy: se aprobó esta ley para acabar con la violencia machista, pero año tras año se incrementa el número de denuncias por esta causa”.

-Vox defiende la tauromaquia. ¿En Canarias también?

“Nosotros defendemos las tradiciones españolas, las de cada región”.

-En las Islas no hay tradición en los toros.

“Es verdad que no son una tradición canaria, pero sí que existieron en las Islas. Recuerdo haber ido muy pequeño a ver los toros en la plaza de toros de Santa Cruz de Tenerife. Es un arte que tiene su historia, su tradición y su valor cultural en España, y que nos distingue del resto”.

-¿Quitarían la actual prohibición de los toros en Canarias?

“No, no. No entramos a valorar ahora ese tema. Efectivamente, la gente en Canarias no tiene interés en los toros”.

-Cuando Vox habla de defender las tradiciones, ¿no es lo mismo que hacen partidos como Coalición Canaria?

“Sí, ellos lo utilizan, pero cuando me reúno con los cazadores, con los que se dedican a la cría de gallos de pelea y otros colectivos similares, que desarrollan una actividad tradicional y propia de nuestra región, no hablan bien de Coalición Canaria, precisamente. Ellos dirán una cosa, pero sus actos son otros”.

-Hablando de Coalición Canaria. Dice Fernando Clavijo que no piensan pactar con Vox.

“Bueno, ya le hemos respondido a Clavijo que nosotros tampoco vamos a pactar con ellos.Para que no lo siga repitiendo por ahí, digo”.

-¿Ve a Coalición Canaria como un nacionalismo responsable, un partido con mentalidad de Estado?

“Es verdad que no son nacionalistas al estilo de ERC o el PdCAT, pero solo con mirar los 25 años en que han gobernado Canarias ya no se puede decir que se trate de un partido responsable o que haya hecho las cosas bien. Seguimos a la cola en todo. Coalición Canaria no soluciona nuestros problemas”.

-¿Vox es un partido franquista?

“No. Yo nací en la democracia”.

-¿Franco está enterrado y bien enterrado para usted, entonces?

“Franco está enterrado y bien enterrado; insisto en que yo nací con la democracia, y me considero demócrata y antifascista”.

EL PERFIL

Nacimiento: 1977

Lugar: Córdoba

Vive en: Santa Cruz

Familia: Soltero

Ocio: Boxeo

Partido: Vox

Trayectoria: Este licenciado en Filología Hispánica acabó en el mundo jurídico gracias a su desempeño laboral en el despacho de un procurador, lo que le condujo a licenciarse también en Derecho. Ahora es abogado ejerciente y, como él mismo se define, orientado al Procesal: “Me gusta estar en los juzgados”, advierte. Cuando apenas habían pasado nueve meses de la fundación de su partido político, se afilió al mismo (septiembre de 2014), y hoy es su referencia ineludible en Tenerife.

Objetivo: Aspira a convertir en realidad las encuestas (Sociométrica, CIS, Electomanía) y convertirse en el primer diputado tinerfeño en la historia de Vox, si bien este cordobés amante del boxeo tiene muy claro que, en caso contrario, seguirá desempeñando su profesión como letrado a la par que su vocación política.