Un policía herido y un detenido en protestas contra Vox en Santa Cruz

Al menos un policía nacional herido y un manifestante detenido es el primer balance de los incidentes acaecidos en el exterior de un mitin de Vox celebrado en la tarde-noche de ayer en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, conocido popularmente como Recinto Ferial.

Dichos incidentes, que según fuentes de la referida formación política no afectaron ni a los asistentes al mitin ni a la celebración del mismo, se produjeron cuando los policías nacionales impidieron a los manifestantes allí congregados acceder a las cercanías. Eso sí, uno de los asistentes al acto, de nombre Luis, explicó a DIARIO DE AVISOS que los manifestantes “me retaron y comenzaron a insultarme, incluso uno de ellos me puso los puños en la cara”. Además, los agentes identificaron a varios manifestantes y ayer estaban tratando de localizar a un joven alto, que tapó su rostro con un pasamontañas negro, y que habría sido el instigador de la bronca generada en torno al Recinto Ferial. Varios jóvenes actuaron con pasamontañas, al grito de “ser policía vergüenza me daría”. Milo, de 19 años, simpatizante de Vox, acusó a la “izquierda radical que tenemos en Canarias, que ha decidio usar la violencia”, según señaló al DIARIO. Una vez que la policía cargó los manifestantes se contuvieron.

Sea como fuere, a la salida del mitin (al que acudieron unas 800 personas) ya no se produjeron más incidentes, en un acto donde el principal reclamo era el vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien afirmó que la exclusión del partido en el debate a cinco de Atresmedia refleja que “no han entendido nada” o que hay una “conspiración” para que el partido de Santiago Abascal gane las próximas elecciones del 28 de abril, en referencia a la decisión de la Junta Electoral Central.

En su intervención, Espinosa de los Monteros dijo que hasta ahora tenía otro concepto de Coalición Canaria y Ana Oramas, pero “hoy [ayer para el lector] es una fecha que quedará inscrita en la historia de la infamia de CC porque ha preferido alinearse con los enemigos de España -con el PNV y el PDeCAT- para impedir que Vox esté en ese debate a cinco, cuando es el único partido que está haciendo algo por mantener unida a España”.

Por su parte, Alejandro Gómez, candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, dijo que “a pesar de la presión de los grupos mediáticos de izquierda, muchos españoles se están dando cuenta de que Vox es el partido que les representa” y añadió que a algunos “les está fallando el subconsciente, como a Ana Oramas, que en su cartel electoral lleva una chaqueta del color verde de Vox”.

También tuvo palabras para el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a quien quiso dejar claro, “para que duerma tranquilo”, que Vox no va a pactar con CC, porque “han hecho de Canarias su cortijo”.