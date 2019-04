Aurah Ruiz desvela otra terrible confrontación con su expareja a cuenta de su hijo

Aurah Ruiz no puede más. La canaria se sentó en el plató de Sábado Deluxe para explicar que la situación con su pequeño es insostenible. El hijo de la modelo y de Jesé Rodríguez nació con una enfermedad rara que solo tienen 1 de cada 55.000 niños nacidos.

Los cuidados constantes que requiere su pequeño hacen que Aurah no pueda trabajar, y eso que ella explicó que deseaba montar un negocio. Arropada por sus padres, la ex de Suso cuenta con la ayuda de sus progenitores que ya se dedicaron a su nieto mientras ella estaba en GH VIP.

Aún así, Aurah explicaba entre lágrimas que ha estado “cuatro noches sin dormir”. Sin comer y sin poder descansar, la ex Mujeres y Hombres y viceversa se muestra abatida después de escuchar las críticas de algunos colaboradores del Deluxe.

Este fue el caso de Víctor Sandoval que rompió una lanza a favor del padre del pequeño: “Me duele que se me tache de mentirosa y que mi hijo no tenga padre”. Y es que los 4.000 euros que Jesé Rodríguez le pasa todos los meses no sirven para pagar todos los gastos que genera el pequeño. Un drama al que Aurah no le ve solución.

“El padre de mi hijo ha querido quitarle los sensores que lo mantienen con vida”, dijo la grancanaria, recordando que necesita esos sentores para “estar controlado las 24 horas del día”.