Belén Esteban presume en Instagram de sus mini-vacaciones en Tenerife

Belén Esteban y Miguel decidieron pasar unos días en Tenerife donde han disfrutado juntos de unas mini-vacaciones antes de que se conviertan en marido y mujer en junio. Parece que la pareja ha necesitado de unos días de descanso y de disfrute en la máxima intimidad posible para relajarse entre todos los preparativos de su boda. El sol ha sido un gran protagonista este fin de semana en Tenerife y la colaboradora de Sálvame no ha dudado en tomarlo para coger color. La princesa del pueblo se ha tomado con un humor los rumores que hay sobre su posible embarazo y ha contestado, notablemente cansada, sobre si se ha quedado o no la casa de su exrepresentante Toño Sanchís.

“Mirar como tengo la boca, me he quemado la boca y todo, el tiempo en Tenerife muy bien” ha comentado Belén Esteban sobre los días tan bonitos que ha pasado por allí. Además, no ha dudado en tratar con humor a la prensa que la recibía al llegar a Madrid: “¿Os hacen venir para preguntarme eso que lo he dicho en el programa 300 veces?”. Lo que más nos ha gustado es cómo se ha tomado los rumores que ha habido de su posible embarazo: “Estoy embarazada de siete meses, ¿no me lo notáis?, dijeron en enero, febrero, marzo, abril… Nada”.

Y es que la colaboradora está pasando por su mejor momento y un claro reflejo de eso es la sonrisa que luce desde que el juez ha dado la razón en todas y cada una de las palabras que ha dicho en los platós sobre el caso que ha tenido con Toño Sanchís. Ahora, está a la espera de saber si se queda o no con su casa, y ella, lejos de dar declaraciones ha preferido mantener la calma y esperar al día 15 de abril para dar todos los detalles: “Yo hasta el día 15 no sé nada. De verdad, lo he explicado 300 veces, no voy a decir nada hasta que no tenga el papel oficialmente, dejarme fumar que vengo con ganas”.

Aquí, la colaboradora de Sálvame, en la costa de Alcalá (Guía de Isora):