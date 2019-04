Casado: “No podemos conformarnos; esta es la herencia de CC: 20% de paro y la mayor lista de espera de España”

Repite en Canarias para apoyar a sus candidatos en las Islas, sin duda consciente de que la disputa en su espectro ideológico se complica aún más en las Islas con la presencia añadida de Coalición Canaria. Quizás por eso no duda en mimar especialmente a la provincia tinerfeña, donde la dispersión del voto, según las encuestas, se antoja histórica en unas elecciones generales para las que apenas restan nueve días. En esta ocasión, el paso de Pablo Casado (Palencia, 1987) por El Sauzal, donde celebró un acto ante unas 450 personas entregadas a su causa, le sirvió para tomar el pulso a las expectativas que despierta en Tenerife su candidatura a ser el próximo presidente del Gobierno de España. Era la última oportunidad de verle por aquí antes de que las urnas hablen y accedió a conceder a DIARIO DE AVISOS esta entrevista.

-¿Qué papel desempeña Canarias a su juicio dentro del actual debate territorial, especialmente complejo ante la situación creada por el proceso independentista existente en Cataluña?

“Canarias ha defendido su españolidad siempre. El Partido Popular es, a día de hoy, la principal fuerza política en las Islas en las últimas elecciones generales. Y los canarios se sienten profundamente orgullosos de su pertenencia a España. España no se entiende sin esta tierra ultraperiférica, pero, como diría el canario universal Benito Pérez Galdós, los canarios, los más lejanos, son los más cercanos al corazón de la patria. Me consta que la inmensa mayoría de los canarios están indignados con la actitud de los golpistas independentistas, en especial porque los canarios tienen una visión de la política moderada y defienden la igualdad entre todos los españoles y la solidaridad entre los territorios”.

-Las Islas han sido siempre puerto de entrada y salida. De emigración e inmigración. Ahora es una potencia crucerística. ¿Qué importancia concede a los puertos canarios, en manos del PP, en el actual modelo turístico?

“Los puertos canarios están ante una oportunidad fantástica, ya que es la primera vez en la historia que todos los puertos del Estado del Archipiélago están dirigidos por el Partido Popular. El liderazgo de Asier Antona ha permitido al Partido Popular canario asumir la presidencia de las autoridades portuarias de ambas provincias, y ya se nota el impulso, el crecimiento y el optimismo entre todos los sectores de la actividad portuaria, como quedó de manifiesto en la reunión organizada por mi partido con ellos el pasado 30 de marzo”.

-Sin salirnos del todo del ámbito portuario, ¿cómo valora el funcionamiento de la ZEC y las zonas francas?

“La Zona Especial de Canarias y las dos zonas francas de Tenerife y Gran Canaria son herramientas que el Gobierno del PP ha reformado e impulsado y que, gestionadas por nuestro partido, como lo han sido hasta hace unos meses, han generado crecimiento económico y han atraído inversiones. Antes me preguntaba por los cruceros, y estoy convencido de que, si el Partido Popular continúa dirigiendo los puertos del Estado en Canarias, esta comunidad batirá todos los récords”.

-¿Está el Partido Popular en Canarias en disposición de facilitar el cambio como en Andalucía tras 30 años de gobierno de Coalición Canaria?

“Asier Antona va a ganar las próximas elecciones autonómicas, no me cabe la menor duda. Y liderará a todo el centroderecha canario para generar el cambio que necesita las Islas. No podemos conformarnos; esta es la herencia que dejan los nacionalistas: 20% de paro, la mayor lista de espera sanitaria de España, los peores índices de fracaso escolar del país y 40.000 familias esperando por una vivienda digna. Esto no puede seguir así y los canarios ya han visto que el Partido Popular tiene las ideas claras, la determinación necesaria para afrontar estos problemas y, lo más importante, el programa adecuado y un gran equipo al frente del partido en las Islas”.

-Si es presidente tras la cita del próximo día 28, ¿cuáles serían sus primeras medidas en política económica, territorial, educativa y social?

“Todas las medidas irán encaminadas a rescatar España de las manos de los podemitas, de los independentistas catalanes y de los proetarras de Bildu, que están llevando el país a la ruina y a su ruptura. Por eso, la primera iniciativa económica será impulsar una revolución fiscal, como no se ha hecho desde 1998, con una bajada de unos impuestos y la eliminación de otros que ahorrará de media a los españoles 705 euros al año, y se agilizarán los trámites para que en España se puedan crear empresas en un máximo de cinco días. De esta manera habrá más actividad económica, más empleo y el Estado podrá recaudar más para garantizar y revalorizar las pensiones y mejorar el Estado del bienestar.

-¿Qué pasará con Cataluña si gana el Partido Popular las elecciones?

“Que recuperaremos la convivencia en Cataluña, pero también la igualdad de todos los españoles, independientemente del territorio donde vivan, y se impulsará una reforma educativa para garantizar la enseñanza del castellano en todas las aulas españolas y que los padres puedan elegir la educación que quieren para sus hijos”.

-Tenerife y La Palma son vanguardia de España en astrofísica. ¿Apoyará este sector y la llegada de los mayores telescopios para consolidar el liderazgo mundial de España a través de las Islas en una ciencia de esta magnitud?

“El Instituto de Astrofísica de Canarias es un centro de excelencia y referente mundial no solo en investigación astrofísica, sino también en el desarrollo de la instrumentación científica que lleva aparejada y en la propia formación que realiza con los investigadores. El Gran Telescopio Canarias es un ejemplo de ello. Desde luego, el Observatorio del Teide en Tenerife y el del Roque de los Muchachos en La Palma son piezas clave en los avances en astrofísica y España debe impulsar su liderazgo”.

-¿Qué va a pasar en España y en particular en Canarias dentro de menos de dos semanas en las urnas?

“Que los españoles podrán recuperar su futuro porque el Partido Popular va a ganar las elecciones y liderará el próximo Gobierno de España. La pesadilla de estar en manos de Torra, Puigdemont y Otegi tiene que acabar; el Partido Popular garantizará la unidad de España, el cumplimiento de la Ley, y la prosperidad y bienestar de los españoles”.

-Para terminar, sáqueme de una duda. ¿Su Gobierno piensa en Canarias como sede de alguna institución o plataforma internacional?

“Canarias ya cuenta con el Centro de Logística de Cruz Roja Española y el Programa Mundial de Alimentos. La posición geoestratégica de la Islas, como puente de unión tricontinental entre Europa, África y América, puede permitir al Archipiélago liderar el proceso de crecimiento en la educación, formación e industrialización que la Unión Europea debe realizar en África, para comenzar a paliar la crisis migratoria”.

-Deduzco que ve a Canarias como una base para luchar contra el hambre.

“La lucha contra el hambre es un objetivo de las Naciones Unidas, y Canarias cuenta con la capacidad suficiente para ser pieza clave de ese desarrollo, lo que, a su vez, generará un mayor crecimiento económico en las propias Islas”.