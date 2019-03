Cuando un político dice por cuestiones personales…

Si hay una frase que usted no debe creer nunca a un político es cuando utiliza la coletilla “por motivos personales” para explicar una renuncia política. O que me expliquen a mí qué motivos personales han servido para que Elena Fumero no sea candidata de CC en Arico y vaya de número 9 al Parlamento de Canarias, o que Carlos Sabina diga que por “motivos personales” no sea el candidato en Candelaria y sí vaya en el número 5 de la lista. Todo por no decir que no les querían… lo suficiente.

Dobletes sí o no, en qué quedamos

El PSOE no quería dobletes en sus listas electorales, pero finalmente aceptó dos muy sonoros en Tenerife, el de Pedro Martín (Cabildo y Guía de Isora) y el de Olivia Delgado (Senado y Arico), eso sí, con el compromiso de dejar uno de los cargos si finalmente son elegidos para ocupar los dos. Lo normal. Lo que extraña es que CC critique esos dobletes y se calle cuando presenta a sus candidatos al Senado José Manuel Pitti y Cory Yanes en las listas del Cabildo y en puestos en los que tienen muchas posibilidades de salir electos. En qué quedamos, lo que no vale para uno sí vale para otros.

Vox no estará presente en el Sur

Se han oído infinidad de rumores sobre la presencia de Vox en algunas candidaturas municipales en el sur de la Isla. Se habló de un candidato en Arona y hasta del conocido empresario Paco García Hidalgo en Candelaria. Pero aunque ya cuentan con afiliados, solo se presentarán en Santa Cruz y La Laguna.