Detenido tras incitar a su perro a morder a un hombre por no darle tabaco

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un joven de 22 años, B.T., dueño de un perro cruce de raza American Stafforshire Terrier con Rottweiler, que mordió a un varón de 43 años después de que el detenido le incitase a gritos a atacar a la víctima por negarse ésta a darle tabaco.

Un agente de la Policía Local que se encontraba fuera de servicio observó los hechos, que ocurrieron mientras el joven paseaba con su perro por el parque Buenavista de Burgos, y procedió a la identificación y detención del joven como presunto autor de un delito de lesiones. La víctima, un varón de 43 años, ha detallado en la denuncia presentada en la Comisaría Provincial que la agresión se produjo tras una discusión originada por su negativa a darle tabaco a dos jóvenes acompañados por un perro. En ese momento uno de ellos comenzó a azuzar e incitar al animal con gestos y gritos para que le atacara, por lo que el can se aupó sobre sus patas traseras y mordió a la víctima en al menos tres ocasiones en la zona del pecho, mientras varios testigos gritaron al hombre para que depusiera en su actitud y controlara al animal, a lo que hizo caso omiso para acabar huyendo del lugar tras percatarse que alguien llamaba a la Policía.

Finalmente, el agente de la Policía Local que se encontraba fuera de servicio y presenció la agresión, reconoció a los jóvenes que llevaban al perro e identificó y detuvo al dueño del mismo. Al comprobar los datos del detenido y el can, la Policía ha conocido que aunque el presunto autor del delito pasea habitualmente al perro, éste no es propiedad suya, sino de un amigo que en 2017 obtuvo autorización municipal para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, si bien se ha constatado que dicha autorización no se encuentra vigente en la actualidad. El joven detenido ha pasado a disposición judicial, mientras el varón víctima de las mordeduras del can ha sido asistido en el centro de salud de la Antigua de Gamonal.