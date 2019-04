El PSOE, sobre las plazas de aparcamiento de CC en la Avenida de Anaga: “Vuelven a confundir las instituciones con su partido”

La agrupación del PSOE en Santa Cruz de Tenerife ha criticado que en la nueva sede de Coalición Canaria para las elecciones, situada en plena Avenida de Anaga, se hayan puesto “dos discos del Ayuntamiento capitalino” que prohíben el aparcamiento al resto de coches por “actos” desde el día 17 de abril al 30, “en plena campaña electoral”.

A juicio de los socialistas, se trata de un nuevo uso “partidista y lamentable” de las instituciones que hace el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que ha bloqueado dos aparcamientos para que puedan aparcar sus amigos justo delante de la sede de Coalición Canaria en base a un pretexto (el de que hay actos) que es “totalmente falso”.

El PSOE solicitará el expediente, “si existe”, que ha regulado esa concesión de dos aparcamientos en una zona en la que aparcar “es casi imposible” y “donde los vecinos casi siempre acaban optando por el carísimo parking de Plaza España”. “Si no tienen nada que ocultar que enseñen el expediente ya, cuanto antes, y así no hay que esperar a que el consistorio lo facilite al grupo Socialista a través de los plazos ordinarios”, pidió el portavoz municipal del PSOE, José Ángel Martín, que opina que si no lo han enseñado ya es que “esconden algo”.

José Ángel Martín ha mostrado perplejidad ante lo sucedido y se ha preguntado qué actos son esos que tienen lugar en dos aparcamientos delante de la sede de CC durante 15 días y justo en plena campaña electoral. “Se creen por encima de los ciudadanos, a ningún particular se le daría jamás ese trato tan favorecedor”, señaló el portavoz.

“En esa zona no se celebrará ningún acto, por tanto si los permisos se han concedido, si es que se han dado, en base a la celebración de unos actos es irregular. Es muy grave que hayan quitado dos aparcamientos a los chicharreros para que los utilice Coalición Canaria”, dijo Martín.

Martín cree que Coalición Canaria y José Manuel Bermúdez piensan que “la calle es suya y de sus amigos”, algo que ha calificado de “inadmisible” e “impropio” de un alcalde. “Los chicharreros no nos merecemos esto. Ya está bien”, sentenció José Ángel Martín.