Isa Pantoja, más cerca de Omar Montes que de Asraf

Chabelita se encontraba ayer en la primera gala de Supervivientes 2019 para defender a su amiga Aneth, pero lejos de hablar de la concursante tocó todos los temas que tenía pendientes. Se reconcilió con su hermano Kiko Rivera, habló de su madre, se emocionó con las palabras de la tonadillera antes de tirarse del helicóptero y también tuvo tiempo para reírse de las bromas de Omar Montes y para hablar durante toda la noche con la abuela de este.

Parece que Chabelita no ha podido olvidar el amor que tuvo con el cantante y sigue anclada ante sus rejas. Su mirada y su sonrisa cada vez que dice alguna barbaridad de las suyas que nos dejan con la boca abierta, reflejan los sentimientos que la hija de Isabel Pantoja sigue teniendo por su exnovio. Además, son numerosos los tweets que escribe en su perfil de Twitter en los que utiliza letra de sus canciones para llamarle la atención.

El jueves por la tarde, la hermana de Kiko Rivera se examina de nuevo del carné de conducir tras haberle retirado todos los puntos por diversas infracciones. A la salida hizo unas declaraciones en las que utilizaba una palabras típicas de Omar Montes: “Estoy mala de los nervios, estoy pasando la vida martir” comentó. Y es que lo cierto es que esa expresión la hemos oído más de la boca de su ex que de ella, pero parece que no quiere dejar de utilizarla.

¿Será ‘Supervivientes’ el puente que una de nuevo la vida de Isa Pantoja con la de Omar Montes? De momento, la hija de la tonadillera se ha mostrado muy cercana a la abuela de su ex que estaba en plató para defenderle y también muy risueña con todo lo que él decía en el programa. No sabemos cómo habrá sentado este comportamiento a su actual novio, Asraf, pero seguro que no le ha hecho ninguna gracia que a su pareja le vuelvan a brillar los ojos por su exnovio.