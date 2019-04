Laura Escanes recuerda con cariño la ciudad que dará nombre a su hija con Risto Mejide

Si este sábado Laura Escanes celebraba su cumpleaños mas especial presumiendo de barriguita durante una escapada romántica con su marido, ahora la influencer ha querido compartir otro recuerdo de lo mas emotivo.

Y es que hace justo un año del viaje de Risto Mejide y Laura a Roma, ciudad que les enamoraría tanto como para poner su nombre a la hija que esta en camino. Así lo compartió hace unas semanas en su perfil de Instagram con un video de la pareja en la Fontana de Trevi, y aunque aseguro no recordar que deseo habían pedido, si sabían que la ciudad eterna les acompañaría por siempre.

Roma será la primera hija en común de ambos, ya que Risto ya es padre de Julio, fruto de su relación anterior con Ruth Jiménez. El próximo mayo además celebraran dos años de matrimonio, que se suman a las emociones que suponen la llegada del nuevo miembro a la familia Mejide-Escanes.

Laura se encuentra embarazada de 15 semanas y aunque aún no se le nota mucho la tripita, ha confesado no poder parar de acariciarla.

Aun así, la modelo va contando su evolución por redes sociales, como su miedo al parto. Por ello, quiere no crearse expectativas equivocadas, y acudir a clases de preparación para quedarse mas tranquila.

Sin duda, tanto la pareja como su familia han recibido este embarazo como un regalo, ya que para laura, le parece magia poder crear vida.