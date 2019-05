El calvario de Daniel: dos años sin ver a su pequeña tras secuestrarla su madre

Daniel llevaba dos años sin ver a su pequeña porque Patricia, la madre de la menor, se lo impidió. Han sido dos años angustiosos para este joven, al que incluso la madre de su hija llegó a denunciar por presuntos abusos sexuales a la niña. Incumpliendo la legalidad, Patricia no ha matriculado a su hija en ningún colegio y la ha mantenido alejada de la sociedad en el municipio de La Cabrera hasta este sábado, fecha en la que fue liberada por la Policía Nacional.

Daniel es periodista de El Mundo, y ha deseado narrar su propio calvario, iniciado hace ocho años: “En 2011 me separé de la madre de mi hija tras 13 años de convivencia. La niña tenía dos años. El divorcio fue convulso. Yo quería la custodia compartida y dividir la vivienda entre los dos, pero para mi sorpresa la madre se negó: «La casa y la niña me las quedo yo», me dijo por ese orden”.

Según la versión del progenitor, Patricia le amenazaba constantemente asegurándole que, en caso de llegar a los tribunales, saldría perdiendo. Por este motivo decidió aceptar un “mal acuerdo económico”, solo para poder acceder a la menor con mayor frecuencia, a través de un amplio régimen de visitas. Pero todo ser torció y no salió como el esperaba.

Progresivamente, tras varias denuncias, Patricia acabó enviándole un mensaje en el que le aseguraba que “la niña no va a volver contigo”.

Puedes leer el reportaje completo en El Español.