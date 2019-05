El disgusto de Belén Esteban en su despedida de soltera

Belén Esteban se encuentra disfrutando de su despedida de soltera en Ibiza. Un viaje que comenzó este viernes en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Aun así, la popular colaboradora de Sálvame no ha empezado este fin de semana de la mejor manera posible.

La filtración de sus planes no ha sentado nada bien a Belén. Y es que varios medios publicaron el destino de esta despedida de soltera, algo que no le ha hecho especial ilusión a la novia: “No me ha sentado muy bien pero sé quien ha sido pero no voy a dar más detalles”.

Más allá de este percance, Belén nos explicaba antes de coger su vuelo que no está nerviosa: “No estoy nerviosa pero si un poco intranquila porque quiero que salga todo bien, ya solo quedan los últimos detalles que es lo mas coñazo”.

Una intranquilidad que le ha llevado a no querer dar pistas sobre la despedida de su prometido: “Sabes que yo de Miguel no hablo, no voy a decir lo que va a hacer Miguel”. A pesar de todo, Belén se lo está pasando en grande pues no ha parado de subir fotos a su perfil de Instagram desde que llegó a Ibiza.