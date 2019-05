El PSOE ha ganado las elecciones y ASG tendrá la llave para articular una opción de gobierno

El PSOE ha ganado las elecciones autonómicas en Canarias y tomará la iniciativa para formar el nuevo Gobierno. En un Parlamento con diez escaños más, al estrenarse un sistema que eleva de 60 a 70 el número de representantes, los socialistas han logrado 25 actas (15, en 2015) y CC-PNC gana dos con respecto a los anteriores comicios (de 18 a 20). Pese a los augurios, el PP amortigua la caída: apenas retrocede de 12 a 11. En consonancia con la tendencia nacional, Podemos (ahora, en una confluencia con Sí se puede y Equo) se lleva un coscorrón: pierde tres escaños (de 7 a 4). Nueva Canarias supera a la formación morada y repite los 5. Ciudadanos entra con dos y compartirá el grupo Mixto con ASG, que retiene los tres. Con estos resultados, la calculadora duda entre dos bloques. La suma del PSOE, NC y Sí Podemos Canarias queda a dos escaños de la mayoría absoluta (34 de 36). Eso significa que será decisivo el concurso del partido de Casimiro Curbelo, la Agrupación Socialista Gomera. Las cuentas del centro-derecha tampoco cuadran sin ASG. La fórmula de CC-PNC, el PP y Ciudadanos daría 33 votos, que alcanzarían el mínimo con ASG (36). Sin embargo, los candidatos del PP y Cs se han desgañitado durante la campaña negando cualquier componenda con Fernando Clavijo e incluso los naranja han puesto una línea roja delante de la imputación del hoy ya presidente en funciones por el caso Grúas. Además, tanto al PP y como a Cs se les ha llenado la boca con el empache por el “hartazgo” de CC; de modo que, si pactan con Clavijo, se comerían sus propias palabras. A todas estas, ¿para qué ha servido la reforma electoral que recoge el Estatuto? A simple vista, para que ASG sea determinante, como los periféricos en las Cortes, y se haga con una copia bañada en oro de la llave de la gobernación.

El escrutinio de la inédita circunscripción regional se muestra generoso en el reparto de 9 de los asientos del hemiciclo, con una ligera ventaja en sufragios a favor del PSOE, que iguala a tres con CC-PNC. Los restantes se distribuyen a partes iguales entre el PP, NC y Sí Podemos. De estas formaciones, los aspirantes a la presidencia del PP y Sí Podemos concurrían por Gran Canaria (Noemí Santana) y La Palma (Asier Antona).

Por las demarcaciones insulares, el PSOE se ha impuesto en Tenerife (6) y Gran Canaria (5), mientras que ASG revalida su hegemonía en La Gomera (uno para el PSOE). Se ha producido un empate en La Palma (CC y PSOE a tres), El Hierro (AHI-CC, PSOE y PP, a uno), Fuerteventura (PSOE y CC, a tres) y Lanzarote (CC y el PSOE, a tres).

Estos datos proyectan una Asamblea de seis grupos, los mismos que en la novena legislatura. Eso sí, Casimiro Curbelo, Jesús Ramos y Melodie Mendoza habrán de acomodar a Vidina Espino (Gran Canaria) y Ricardo Fernández de la Puente (Tenerife) en el Mixto. Les consuela que se hayan librado de Vox.

En sus primeras declaraciones tras conocer el veredicto de las urnas, José Miguel Barragán avanzó el inicio de una ronda de contactos de CC en busca de una estabilidad que se antoja una ensoñación, Asier Antona arrogó al PP “un papel protagonista” y, decepcionada, Vidina Espino anticipó una colaboración desde la “moderación” en aras de fraguar acuerdos que permitan “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. Entretanto, Román Rodríguez (NC) y Noemí Santana (Podemos) arriman el hombro Ángel Víctor Torres para propiciar el cambio en Canarias. y “escribir una nueva página de la historia de este archipiélago”. La triple alianza ha sido el deseo expreso de los dirigentes del PSOE, Podemos y NC cara a esta convocatoria. Deberán invitar a Curbelo, doblemente crecido al arrasar ASG en el Cabildo y ser la primera fuerza en cuatro de los seis ayuntamientos de La Gomera (faltaron Alajeró y Hermigua). “Vamos a intentar ser útiles”, exclamó. Sus eventuales interlocutores han entendido el mensaje.

Si a los dos meses del primer intento no hay investidura, nuevas elecciones

El Parlamento canario de la décima legislatura se constituirá no después del 26 de junio. En 2015 fue el 23 de ese mes. Entre sus miembros elegirá al presidente del Gobierno. En una primera votación habrá de recibir al menos 36 votos. A las 48 horas le bastaría con una mayoría simple. Si a los dos meses no lo consigue, la Cámara se disolverá.