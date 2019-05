Cuentan que para interpretar correctamente variables como la salud física y mental, o el bienestar, hay que sumergirse en la psicología positiva; y, una vez ahí dentro, aprender a no dejarse llevar por pensamientos negativos que debemos (y podemos) arrinconar en el baúl de lo anecdótico. Vale. Estupendo. Qué bien. De acuerdo. O no, porque cuando vienen mal dadas a veces lo peor que puede hacerse es huir por la puerta de atrás, restar importancia al problema o endulzar el análisis (ganar tiempo perdiéndolo). Cuando un vaso no está del todo lleno es porque está medio vacío, y tan significativo es lo uno como lo otro. Cuando un avión llega medio lleno de turistas será porque nos llega medio vacío, y tanto foco merece lo primero como lo segundo. Y si Thomas Cook se acerca a una caída del 40% en la Bolsa de Londres y algunas consultoras auguran la quiebra de una compañía que trae a Canarias más de dos millones de turistas al año, lejos de limitarnos a flotar sobre océanos de psicología positiva lo que toca, pero ya, es ponerse las pilas con planes de contingencia tan realistas como efectivos. Si vienen curvas las Islas no pueden conducir en línea recta. Las acciones de los últimos años (bien planteadas) habrá que reforzarlas con estrategias que miren de frente a la que se nos está viniendo encima. Thomas Cook languidece. TUI culpa de sus males al exceso de capacidad de España, en general, y de Canarias, en particular. Con pérdidas de 341,3 millones de euros en el primer trimestre de 2019, el turoperador alemán alega que la caída de sus márgenes de beneficio tiene acento canario para, acto seguido, incrementar su apuesta en Turquía y el Mediterráneo Oriental. Easy Jet se acatarra. Han cerrado Air Berlin, Monarch y Germania. De poco servirá a las Islas atrincherarse en valoraciones complacientes o refugiarse en las recetas más optimistas del catálogo. Mal asunto si lejos de llamar a la crisis turística por su nombre nos limitamos a celebrar que el vaso sigue medio lleno. La pérdida de conectividad nos está abriendo bocas de agua, incertidumbres que arrastran a una pregunta que tiene bien poco de psicología positiva y sí bastante de realismo, ¿de qué nos va a servir tener un producto espectacular si millones de turistas no tienen cómo llegar a las Islas?