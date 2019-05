La A.M. Santiago del Teide sorprende en el Auditorio Adán Martín

El pasado domingo 19 de mayo, tuvo lugar, en la Sala de Cámara del Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife, uno de los conciertos de la Federación Tinerfeña de Bandas dentro del Ciclo Primavera Musical.

En esta ocasión, entre las bandas actuantes se encontraba la A.M. Santiago del Teide, que sorprendió gratamente a los espectadores que ocupaban, casi en su totalidad, el aforo de la citada sala.

Interpretaron: ODILIA (Pop Overture for Band) – Jacob de Haan, THE BLUES BROTHERS REVUE – Jay Bocook y DANZAS CUBANAS – Robert Sheldon. La A.M. Santiago del Teide está constituida por 30 instrumentistas, todos jóvenes, y dirigidos, desde hace un tiempo, por Jorge Puyol Fumero.

Una banda muy afinada, con un buen sonido, bien interpretadas las piezas, con gusto y maestría. Esta actuación fue muy bien acogida. Lo demostraron los largos aplausos que le brindaron los espectadores.

La A.M. Santiago del Teide tiene su origen en el año 1990. Es una banda joven. En ese momento, Vicente Calvo Jorquera presentó un proyecto al Ayuntamiento para la creación de una Banda y una Escuela en la que aprendieran música los habitantes del pueblo. En el año 1991, había 15 alumnos y tocaron su primera procesión. Diez años después del inicio, celebraron el aniversario con la grabación de un doble CD, haciendo distinción entre obras clásicas y modernas. A partir de 2014, dirige la banda Tomás Pérez García y acceden nuevos músicos. En 2016, le fue entregada , por parte del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Santiago del Teide, la Talla de Plata, máxima distinción cultural. En la actualidad y desde septiembre de 2018, la dirige el arafero Jorge Puyol Fumero, trompetista profesional, que ha conseguido que la banda tenga un resurgir del que se congratulan los vecinos de este hermoso pueblo. Durante todos estos años de trayectoria, la banda ha participado en los congresos y certámenes programados por la Federación Tinerfeña de Bandas. Ha actuado en diversos pueblos de Tenerife, además de realizar varios intercambios con otras agrupaciones de diferentes islas.

Curriculum musical de Jorge Puyol:

• Nace en 1988.

• Graduado Superior en Música, especializado en Interpretación Musical (trompeta), por el Conservatorio Superior de Música de Canarias (2016).

• Ha asistido a numerosas clases magistrales (Masterclass) de trompeta, impartidas por músicos de prestigio, como Leopoldo Vidal Estrems, Stephen Leisring, Tage Larsen, Mark Inouye, Kristian Steenstrup, Otto Sauter, Francisco Flores, Luis González, Pierre Dutot y Stephen Burns. Todos trompetistas de grandes orquestas mundiales o solistas internacionales.

• Participa en el encuentro 3 (2017), de la Joven Orquesta de Canarias (JOCAN), a la que pertenece. Agrupación cuyo director artístico es Víctor Pablo Pérez.

• Ha sido miembro de la Sociedad Filarmónica Nivaria de Arafo.

• Es fundador y director musical del Quinteto de Metal Alquinto Brass.

• Ha realizado cursos de dirección de orquesta, impartidos por Vicente Pelechano Barberá (2018) y Vivian Gutiérrez (2019).

• En la actualidad es director de la banda A.M. Santiago del Teide.

Jorge Puyol está muy bien preparado, siente verdadera pasión por la música. Es trabajador, perfeccionista y sabe contagiar a sus músicos su tesón y entusiasmo. A pesar de su juventud, es poseedor de un importante curriculum. Llegará lejos en este bello arte.

Enhorabuena a la A.M. Santiago del Teide y a su joven director.