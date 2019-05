Mariló Montero desvela la friolera cifra que pidió la Pantoja por una entrevista

Mariló Montero no quiso faltar a la presentación del nuevo libro de Nieves Herrero, Esos días azules. Encantada con los éxitos de sus compañeros de profesión, la presentadora explicó que su corazón está “está inmensamente lleno de todo lo que quiero que lo llene”.

Y es que desde su separación de Carlos Herrera, Mariló tiene claro que no quiere comenzar una nueva relación: “Ya sabéis que yo ya pareja estable en el sentido en el que vosotros habláis yo ya lo tengo superadísimo. Tengo mis amistades y así es cómo vivo, soy libre, hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero y gracias a Dios hay esa forma de vida que nos permite a todos ser libre y estar con la gente que queremos estar”.

En lo referente a sus hijos, la periodista se mostró de lo más orgullosa de su hija Rocío Crusset por su prometedora carrera como modelo, una faceta que le lleva a pensar que tanto ella como su hijo mayor todavía no le harán abuela: “El otro día veía bebés por la calle y me enternezco un poquito, pero no. Me gustará disfrutarlos mucho pero es que quiero que mis hijos vivan a tope, pero si no tienen ni 30 años, tienen 24 y 26, a dónde vamos… Libertad”.

Y en lo referente al panorama televisivo actual, Mariló desveló la cantidad desorbitada que pidió Isabel Pantoja hace años por hacer una entrevista: “Yo me acuerdo cuando Isabel Pantoja nos pedía hasta ocho millones por una entrevista de 20 minutos, de eso hace 20 años. Me parece una gestión tan maravillosa, brutal, paciente, el que lo haya conseguido enhorabuena. Luego tenerle allí a ella luchando, viéndole fuera de su estado de confort… me encantó verla pescar, me parece divertido”.