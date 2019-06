Las algebraicas son las que introducen polinomios dentro de sus expresiones. Las de primer grado las que tienen una o más incógnitas elevadas a la primera potencia, y se denominan lineales porque representan una línea en el eje cartesiano. Cada tipo de ecuación se diferencia del resto por una u otra característica, expresión, radical o potencia, pero hay algo que todas tienen en común. Polinómicas, lineales, cuadráticas, bicuadradas, irracionales, no algebraicas, integrales trigonométricas y logarítmicas siempre obtienen idéntico resultado: Ciudadanos. Da igual cómo, qué o cuál sea el problema, la solución se repite hasta el infinito porque al final asoma el mismo resultado: Ciudadanos. O, siendo más precisos, +2Cs. En Canarias todas las ecuaciones parlamentarias para dar forma a una mayoría que abra las puertas a un pacto de Gobierno terminan igual y dependen de lo mismo: +2Cs. Poco importan las vueltas que se quiera dar a las diferentes combinaciones. Al final en la pantalla siempre aparece lo mismo: +2Cs. Salvo que Curbelo elija PSOE, y no apunta por ahí, solo +2Cs puede inclinar la balanza a derecha o izquierda. Únicamente +2Cs romperá final o inicialmente el pulso que tiene a PSOE y Coalición construyendo sus mayorías. Han pasado ocho días desde la noche electoral. Casi doscientas horas después todas las calles conducen a +2Cs. Todos los caminos, autopistas, senderos, atajos o barrancos llevan a +2Cs. Es perfectamente posible un Gobierno apoyado en veintitantos o treinta y pocos escaños. Es viable afrontar el día a día en la Cámara con bastante menos de treinta y seis diputados alineados con el Ejecutivo, pero para llegar a ese escenario antes hay que salvar el corte de la investidura, luego, a +2Cs. Mientras +2Cs no oficialice lo que va a hacer, todas las operaciones mantienen idéntico resultado. Cualquier otra ecuación deberá esperar por +2Cs. En ayuntamientos y cabildos absolutamente todas las combinaciones son posibles, todas; pero en el ámbito parlamentario un acuerdo PSOE-PP está descartado y la remota posibilidad de un pacto PSOE-CC ha saltado por los aires en las últimas setenta y dos horas (ahora sí que, como en los inmortales, solo sobrevivirá uno de los dos partidos). PSOE y CC llegan al final del partido bastante empatados, pendientes de que Ciudadanos lance dos tiros libres. La ecuación siempre lleva a +2Cs. Gana la partida quien, PSOE o Coalición, antes capte a Ciudadanos.