Belén Esteban cuenta todos los detalles de su boda y habla sobre la polémica del hackeo

Belén Esteban ha vuelto al plató de Sálvame Deluxe justo cuando se cumplía una semana de su boda con Miguel Marcos y lo ha hecho para responder a todas las polémicas de uno de los días más felices de su vida y reencontrarse con sus compañeros.

A pesar de que Belén ha tenido que hacer frente a comentarios que no le han gustado y ha visto como días después se enturbiaba su felicidad tras haberle hackeado el móvil, reconoce que disfrutó muchísimo el día de su boda y que fue la que los novios deseaban. No puede evitar emocionarse al recordar a su padre y asegura: “estaría encantado con Miguel, él me ha dado estabilidad y me hace ser feliz”.

De su padre reconoce que “se lo paso fenomenal”, aunque confiesa con una divertida anécdota que tuvo que “regañarla” porque quería bailar con Miguel cuando le tocaba a su suegra.

Belén también ha querido hablar de cómo se lo pasaron sus compañeros en su boda, pero antes que nada ha querido pedir perdón a dos a los que no invitó y ahora se arrepiente. “Me arrepiento de no haber invitado a Paloma y Antonio Montero. Os pido perdón, ahí tuve un fallo”, reconocía la colaboradora.

En cuanto al reencuentro de Las Campos con el resto de colaboradores de Sálvame, aseguraba: “Le pedí a todos mis invitados que se olvidaran de los malos rollos y disfrutaran de la fiesta”, y confesaba que: “Terelu, cuando se fueron María Teresa y Carmen, se desmelenó”. Además, ha querido agradecer a sus compañeros que todos pusieran de su lado para que hubiese buen rollo y todo saliera bien.

Aunque Belén no puede evitar estar molesta con Mila Ximénez: “Ha sido la única que se ha quejado, y eso no me gusta nada”. En cuanto a Diego Arrabal asegura que: “Yo no sabía que se iba a subir a una grúa”.

Hablando de sus compañeras, Belén se ha atrevido incluso a confesar quienes fueron sus favoritas vestidas: “María Patiño y Raquel Bollo”.

En cuanto al polémica hackeo de su teléfono móvil el día después de su boda, Belén declaraba: “Ya sabemos quién eres, te tenemos”, vaticinando que va a arder Troya y que el nombre del hacker empieza por M.

Un incidente que no ha conseguido amargar a la Esteban y que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, porque aunque no se vaya de luna de miel hasta navidades, sentencia que ya tiene pensado ir a por el bebé.