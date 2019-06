El líder insular del PSOE, Pedro Martín, desautoriza el pacto en Tacoronte

Por M. Grillo / G. Gulesserian

La Ejecutiva insular del PSOE, con Pedro Martín a la cabeza, desautorizó ayer el pacto de gobierno que había suscrito el secretario general local y candidato socialista a la Alcaldía de Tacoronte, Carlos Medina, con Nueva Canarias (NC) y Sí Se Puede (SSP) en el citado municipio del norte de Tenerife, cuando la fuerza política que recibió más apoyos el pasado 26 de mayo fue Ciudadanos (Cs), con Virginia Bacallado como cabeza de cartel.

La reacción de Martín está relacionada con las negociaciones que están llevando a cabo los socialistas con Cs, tanto en el ámbito insular, para conseguir un pacto de gobierno en el Cabildo de Tenerife (PSOE-PP-Cs) y desbancar así a CC de la Corporación, como en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el que la formación de Albert Rivera es clave también para sumar, junto con el PP, los 14 concejales que hagan a Patricia Hernández la próxima alcaldesa de la capital tinerfeña, dejando fuera a José Manuel Bermúdez (CC). Estos movimientos de Pedro Martín tienen el beneplácito de la Ejecutiva regional de Ángel Víctor Torres, que también considera un escollo lo ocurrido en Tacoronte para fortalecer sus alianzas a la hora de conformar el próximo Gobierno de Canarias. Precisamente hoy Torres se reunirá con el Comité de Pactos de Cs en Las Palmas de Gran Canaria y, tal y como han confirmado fuentes de Cs a este periódico, uno de los temas que pondrán sobre la mesa es lo ocurrido en Tacoronte, único municipio en el que la formación naranja tiene opciones para conseguir la Alcaldía.

Se da la circunstancia de que, con el cambio en los Estatutos del PSOE, los acuerdos de gobierno en los que formen parte los socialistas deberán ser ratificados por la militancia. Sin embargo, estas consultas estarán siempre condicionadas a “ser previamente autorizadas por la Comisión Ejecutiva de ámbito superior a la proponente”, en este caso, la Ejecutiva insular que lidera Pedro Martín. En esta línea, la secretaria de Organización del PSOE de Tenerife, Josefa Mesa, remitió una carta el pasado sábado a la Comisión Ejecutiva local de Tacoronte, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, en la que se afirma que “la Comisión Ejecutiva Insular de Tenerife no va a autorizar consultas a la militancia sobre pactos de gobierno que previamente no han sido tratados y explicados a la dirección insular”, hecho que no ha ocurrido en el caso de Tacoronte.

A modo de conclusión, y para que los socialistas de Tacoronte no tuviesen ningún tipo de duda, la misiva insiste en que “actualmente no se cuenta con la autorización de los órganos superiores del partido para formalizar el acuerdo de gobierno que se ha anunciado en los medios de comunicación y en las redes sociales del PSOE de Tacoronte”.

Pacto Cs-PSOE

Se da la circunstancia de que el candidato socialista a la Alcaldía de Tacoronte, Carlos Medina, había considerado a DIARIO DE AVISOS en su edición del pasado 4 de junio que su partido estaba legitimado en las urnas para intentar formar Gobierno si la formación naranja no daba el paso, y afirmó que, “con el debido respeto que merecen las urnas para la primera fuerza, nosotros también tenemos que tomar la iniciativa si Cs no lo hace”.

En su opinión, “siempre será más fácil un pacto a dos con Ciudadanos, y es lo más lógico de acuerdo con los resultados electorales, antes que llegar a pactos con otras formaciones”. De hecho, según fuentes socialistas consultadas por el DIARIO ayer, es la hoja de ruta que le habían marcado a Medina para no obstaculizar el acuerdo en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el que la formación naranja es clave, sumando siempre al PP.

Si hubo un resultado electoral inesperado en los comicios municipales del 26 de mayo fue el del Ayuntamiento de Tacoronte. Contra todo pronóstico, Ciudadanos (Cs) fue el partido triunfador de las elecciones al obtener 6 concejales, un número que no garantiza estabilidad en el futuro Gobierno. Le siguen el PSOE, con 5 ediles; Nueva Canarias, con 4; Coalición Canaria, 3; Sí se puede, 2, y solo 1 el Partido Popular.

Un acuerdo con la Alcaldía a tiempo parcial con NC por dos años

El candidato socialista a la Alcaldía tacorontera, Carlos Medina, suscribió con NC y SSP un preacuerdo en el que compartiría con los nacionalistas el bastón de mando, que recaería primero en José Daniel Díaz (NC), y a partir de junio de 2021, en Medina. Además, las tenencias de Alcaldía se repartían así: dos para el PSOE, dos para NC y dos para SSP.