Carmen Linares: “Siempre he intentado ser honesta con este arte y darlo todo”

El Espacio Cultural de CajaCanarias, dentro del ciclo Pasionari@s, acogerá este 20 de junio, a las 20.00 horas, el concierto de una de las grandes del flamenco, Carmen Linares, quien augura un espectáculo con “buena música, buenas letras, buena poesía y baile”. “Será muy bonito. Habrá flamenco de todos los colores”. La cantaora trae a Tenerife su último disco, Verso a verso, un homenaje a Miguel Hernández, “que espero que le guste al pueblo canario”.

-¿Cómo fue su primer acercamiento al flamenco?

“Vivía en Linares y el flamenco lo tenía en mi casa, no me tuve que acercar. Mi padre tocaba la guitarra como aficionado y cuando en una casa hay un instrumento, hay fiesta. Mi padre sacaba su guitarra, se ponía a tocar y cantábamos. Después, en la radio, escuchaba a Enrique Montoya o a Valderrama. Fue muy natural. Con 12 años nos fuimos a Ávila porque trasladaron a mi padre, que era ferroviario, y allí había una peña de flamenco. Y luego ya cuando decidí irme a Madrid, sobre el 68, empecé mi carrera profesional. Justo cuando llegué había un ambiente muy flamenco. Los artistas van donde hay trabajo y en Madrid había muchísimo. Tuve la gran suerte de caer allí y encontrarme lo mejor. Escuché a los mejores. Camarón ya tenía un cierto nombre, trabajé con él en el tablao Torre Bermejas, en otro que se llamaba Chinitas estuve con Enrique Morente… Tuve mucha suerte de coincidir con ellos porque son artistas que han influido mucho en el flamenco. También conocí a grandes maestros más mayores, de los que aprendí mucho, como Pepe de la Matrona o Fosforito. El flamenco estaba en plena ebullición y tuve esa suerte de poder aprender en vivo y en directo”.

-¿Sus padres estuvieron de acuerdo con su vena artística o se llevaron un disgusto?

“Siempre digo que he sido una persona con suerte. El mundo del artista no estaba bien visto, y el del flamenco tampoco, pero mis padres les encantaba. Mi padre estaba entusiasmado de que quisiera ser artista. El me ha ayudado muchísimo siempre. Yo le decía ‘oye papá, que canta fulanito aquí’ y nos íbamos juntos. A mi madre también le encantaba. He tenido suerte porque el machismo digamos que siempre estaba en las casas. No te dejaban ser artista porque no estaban bien visto… Pero yo tenía todo a mi favor. Hoy ya ese tema está superado. Aunque todavía hay machismo y gente que no ven bien que su niña sea artista, hay muchísimos programas, como La Voz, de los que ha salido muchísima gente. La profesión de artista está mejor vista que antes”.

-Hablando de temas de género, precisamente publicó Antología de la mujer en el cante (1996), que se convirtió en un disco reivindicativo, feminista.

“Ese disco lo hice porque me gustaban mucho La niña de los peines, La Perla de Cádiz, y me di cuenta de que siempre estaba haciendo cantes de mujeres. Y pensamos ‘vamos a hacer un trabajo para recordar y poner en su sitio a las mujeres’. No lo tomé como una reivindicación en su momento, sino como un recuerdo de que las mujeres cantamos bien y de que existen muchos cantes de mujer. Y cuando empezamos a recopilarlos salió una antología de 27 cantes. Y sin quererlo se convirtió en un trabajo de reivindicación feminista. El feminismo hay que reivindicarlo siempre. En la época que yo grabé esa antología mucha gente se dio cuenta del papel tan importante que había tenido la mujer en le flamenco. Me alegro mucho de haber contribuido y que se haya convertido en un referente. No solo para las mujeres, sino para el mundo del flamenco. Estoy orgullosa. Seguiré reivindicando a la mujer siempre porque mientras haya una sola que no pueda ejercer su profesión o sigan existiendo cosas más serias como la violencia de género, hay que estar ahí y apoyar”.

-¿Le han influenciado otros géneros además del flamenco? He leído que le gustan mucho Los Beatles.

“(Risas) Sí, claro. Cómo no me van a gustar si son buenísimos. También escucho a Luz Casal, Alejandro Sanz, me gusta mucho la música brasileña, el fado y todas las músicas populares. Ustedes tenéis una música popular que es una maravilla y unas voces extraordinarias. El flamenco no está fuera del mundo y recibe, lógicamente, influencias de otras músicas. Lo que hacíamos Morente, Camarón y yo en los 70 se ha convertido ahora en clásico (risas). Estas cosas son así. Por ejemplo Omega, un disco de Enrique, ahora no se ve tan raro”.

-¿Se siente querida?

“Sí, siempre he intentado ser muy honesta con este arte y ponerlo lo más alto posible, aportando cosas, dándolo todo. Creo que se me ha reconocido y estoy orgullosa y contenta. Por ejemplo, cuando me dieron el Premio Nacional de la Música, en esa mesa de posibles había nombres de mucha categoría y otros tipos de música, y fui yo la elegida en la modalidad de intérprete, pero para para mí no es solo un éxito personal, sino para el flamenco. Eso es lo más grande para mí. Siempre será un éxito del flamenco porque para mí es una de las mejores músicas del mundo”.

-¿Ha tenido que renunciar a algo para dedicarse a la música?

“Siempre se renuncia a cosas, pero yo he intentado mantener un equilibrio entre mi vida personal y profesional. Soy madre de tres hijos y he tenido la suerte de que en casa mis padres y mi marido me han ayudado mucho. Pero la verdad es que sí, a veces he renunciado a cosas del arte y cosas personales”.