Lucas Bravo: “No somos CC. Votaré lo que mi partido me diga, Unidos por Gran Canaria”

El diputado independiente que integró la lista de Coalición Canaria (CC) el pasado 26 de mayo, Lucas Bravo de Laguna, dejó claro ayer a DIARIO DE AVISOS que aunque de momento no ha habido fricciones entre nacionalistas y su formación política, Unidos por Gran Canaria, él se debe a los órganos de su partido y “no es diputado de CC”. Bravo de Laguna ya empezó con mal pie con los nacionalistas, puesto que, justo antes de comenzar la campaña electoral de los comicios autonómicos y locales, el consejero de CC en el Cabildo de Gran Canaria Fernando Bañolas denunció la gestión al frente del Organismo insular de Deportes del Cabildo grancanario del socialista Ángel Víctor Torres, candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno regional. El juez, a pesar de que Bañolas solo quería empurar a Torres, ha ampliado el periodo al mandato anterior, en el que Bravo de Laguna era el consejero. Denuncia que, según afirmó ayer, “él no hubiera interpuesto”. Ahora le toca vivir en otra institución, el Parlamento de Canarias, dejando claro, eso sí, que tiene total autonomía para votar.

-¿Se ha planteado ir al Grupo Mixto?

“En principio, no me he planteado nada. Nosotros nos presentamos en un acuerdo preelectoral con CC. Nuestro partido se llama Unidos por Gran Canaria. Nosotros no estamos en los órganos de CC y, por tanto, tenemos autonomía en cuanto al voto y en cuanto a todo. Otra cosa es que como fui en la lista electoral como independiente, lo lógico, una vez se constituya el grupo en el Parlamento, es que esté dentro del grupo de Coalición, pero, evidentemente, señalamos, y eso lo sabe la gente de CC, que nuestro voto para todos los asuntos tenemos siempre que estudiarlo y tendrán que contar con nosotros”.

-No es un diputado al uso de Coalición Canaria…

“Soy un diputado de Unidos por Gran Canaria. Yo soy independiente y, además, nuestro acuerdo era hasta el 26 de mayo. Quiero decir que nosotros tenemos un acuerdo conjunto hasta el 26 de mayo. A partir de ahí, lo que hay es que contar con uno y explicar bien los temas. Nosotros votaremos siempre en consecuencia y yo votaré lo que mi partido me diga, es decir, Unidos por Gran Canaria”.

-El martes se constituyen los grupos. ¿Permanecerá entonces en el grupo parlamentario de CC a partir del ese día?

“A priori, salvo sorpresa o que yo vea algo que a nosotros no nos guste, pues sí. Lo lógico es que sí, porque nos presentamos en esa lista, en la lista de CC-PNC, pero como independiente”.

-¿Eso qué significa?

“Que no somos Coalición Canaria. Somos un partido independiente que tiene sus órganos y, a partir de ahí, si nosotros vemos que CC quiere seguir en la línea de colaboración con nosotros, seguiremos ahí, y si no, ya nos plantearíamos otras cuestiones”.

-Con lo cual, no se ha planteado irse al Grupo Mixto…

“No, a priori no. Coalición Canaria tiene un diputado de la Agrupación Herreña Independiente y yo soy un diputado de Unidos por Gran Canaria”.

-Insisto, ¿se lo ha planteado?

“Ahora mismo no tengo ningún motivo para decidir irme al Grupo Mixto. Para que eso ocurra tiene que ser que Coalición Canaria no cuente con nosotros, que no dialogue con nosotros, que no acordemos”.

-¿Lo están haciendo hasta el momento?

“Asistí el otro día a la reunión previa de la constitución del grupo parlamentario y no he asistido más porque entiendo que no ha habido ninguna reunión más. Nosotros llegamos a un acuerdo preelectoral y queremos ser serios con el acuerdo que llegamos”.

-Pero no es un usted un diputado más de CC…

“No, yo no soy un diputado más de CC porque mi partido se llama Unidos por Gran Canaria. Coalición Canaria tiene sus órganos, nosotros tenemos los nuestros. Nuestra idea es mantener el acuerdo con CC, pero, evidentemente, tienen que dialogar con nosotros y hacernos partícipes de las decisiones. Si no, no tendría sentido. Entonces sería un comparsa. He estado 18 años de cargo público, 16 de los 18 gobernando y dos en la oposición y a mí, las comparsas, para los carnavales”.

-Cambiemos de asunto. ¿Qué le pareció a usted la denuncia del exconsejero de CC en el Cabildo de Gran Canaria Fernando Bañolas a Ángel Víctor Torres por la gestión del Gran Canaria Arena?

“Desconozco el proceder en los cuatro años de Ángel Víctor o de su equipo, pero lo que dije en su momento, y lo mantengo, es que si era el mismo proceder que hacía yo y mi equipo en su día, desde luego, no me parecía que hubiera nada ilegal. No me parece que sea algo como para llevarlo a un juzgado. A mí la judicialización de la política nunca me ha gustado, en ningún caso, a no ser que haya indicios claros de delito”.

-¿Los hay en este caso?

Por lo que conozco, desde luego, no me parece que sea un tema para denunciar. Dicho eso, es una decisión personal de Fernando Bañolas. De todas formas, yo no soy de CC tampoco. Nosotros llegamos a un acuerdo electoral. Ellos toman sus decisiones y nosotros las nuestras”.

-¿Hubiese usted tomado esa decisión?

“Yo no la hubiera tomado. Por los datos que yo conozco, no. Eso está en el juzgado, por lo que tendrá que ser el juez el que revise todo el caso y decidirá, pero, desde mi punto de vista, excepto que se vea un indicio de delito muy claro, que yo desconozco, a mí no me gustan esas formas, de intentar judicializar, pero ni en un caso ni en el otro”.