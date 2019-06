Un alumno vasco se burla de la selectividad en Canarias: “No es justo que venga un NIÑATO de CANARIAS y me quite la plaza”

“¿Habéis visto la selectividad que hacen los de Canarias? ¿Pero que clase de broma es esta?”, se pregunta en Twitter el usuario EzDut, para continuar reconociendo estar “hasta la polla enserio” de esta situación mientras explica que lleva “dos semanas seguidas encerrado en mi habitación” y que para nada es justo que “venga un NIÑATO de CANARIAS” y le “quite la plaza en medicina.”

Junto al tuit, Urtzi adjunta la imagen de lo que sería parte de una prueba de acceso a la Universidad del curso 2015-2016 del Distrito Universitario de Canarias.

