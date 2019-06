Una tasa que no tiene que asustar ni a los turistas

Uno de los acuerdos del llamado Pacto de las Flores que gobernará Canarias dice textualmente que “se estudiará la posible implantación de un impuesto a las estancias turísticas que tendrá carácter finalista”. Una petición unánime de la izquierda y de buena parte de los alcaldes del Sur -excepto Emilio Navarro, del PP- incluso del propio director de Turismo Tenerife, Alberto Bernabé, quien llegó a decir “si un turista paga seis euros por seis botellas de agua durante sus seis días de estancia, no sé porque no puede pagar seis euros por las seis noches que pernocta en la Isla”. Eso se hace, por ejemplo, en Barcelona y no ha perdido turistas por ello, como lo no ha perdido Baleares.

Qué no es el momento; tampoco lo era para la patronal, cuando recibimos 16 millones de turistas, muchos de ellos ‘prestados’ de otros destinos amenazados de terrorismo y que hoy están emergiendo como Turquía, a 300 euros la semana. Y no será porque los touroperadores sean diferentes a los que amenazan con irse de Canarias si se suben los precios, al decir de Ashotel. Y que no digan que ya se paga IGIC, porque ese impuesto lo pagamos también nosotros.

Del ‘Todo incluido’ a las ‘bebidas piratas’

Sí queremos tener un turismo de calidad en las Islas no basta con subir de estrellas nuestros hoteles, que por cierto han tenido que bajar precios para acoger el ‘trabajador’ británico, sino poner freno ‘al todo incluido’, a esas pulceritas que tanto perjudican al comercio local, excepto en los pubs y discotecas de Playa de Las Américas, a un paso de convertirse en un nuevo Magaluf. Los botellones ya no son cosa de nuestros jóvenes, sino también de nuestros visitantes que por cuatro veces menos dinero que en su país adquieren Whisky, ginebra o ron a muy bajo precio y de dudosa procedencia en tiendas o pequeños supermercados mayormente de chinos e indios.