“Yo también he conocido esa lucha”: Meagan Fitzgerald, la periodista que desveló su homosexualidad

Este mes de junio es un mes colorido. No solo porque todavía estamos en primavera y ya a las puertas del verano, sino porque el mundo celebra su mes del Orgullo Gay. Pese a que en muchos lugares ya se ha convertido en una costumbre celebrada, hay rincones del planeta donde todavía se ven con burla, escepticismo e incluso odio los intentos de la comunidad LGBTQ por consolidar su presencia en la sociedad del siglo XXI.

En un país considerado tan avanzado como Estados Unidos, ser abiertamente gay es perfectamente aceptable en algunos estados, mientras en otros aún sigue siendo estigmatizado. Mientras en algunos aspectos continúa el legado del famoso “don’t ask don’t tell” o mirar hacia otro lado con la intención de vivir y dejar vivir; en otros se han restringido los derechos y los avances de la comunidad.

Lo cierto es que tanto aquí como allá, para muchos esa aceptación solo es válida mientras sea llevada a cabo en privado: una vez que se pasea por la calle, empiezan las miradas desagradables, las caras de desaprobación, el morbo, y, desgraciadamente en bastantes ocasiones, el acoso.

Esta semana en Estados Unidos, una presentadora de informativos de NBC decidió anunciar en antena su compromiso con su pareja y lo hizo durante la jornada de celebración del Orgullo Gay. La noticia se hizo viral inmediatamente y las redes sociales se inundaron de comentarios. Fue entonces cuando lo vi en Twitter: una amiga y compañera se casa.

Conocí a Meagan Fitzgerald en Colorado. Ella trabajaba como redactora en la estación KUSA de NBC, en la que yo era jefa de Informativos para Telemundo. También coincidimos en la Academia del FBI de la que las dos nos graduamos (FBI Citizen Academy). Más tarde, yo me mudé a Washington D.C. para trabajar en CNN, y luego regresar a la cadena como jefa de Informativos para Washington, D.C. y los estados de Maryland y Virginia. También Meagan se mudó a Washington un poco después, para continuar trabajando en NBC, donde presenta informativos de fin de semana en la actualidad y volvimos a coincidir.

Enseguida me puse en contacto con ella. Meagan me contestó mientras hacía las maletas para salir de vacaciones a Francia con su pareja, y con su habitual amabilidad nos concedió inmediatamente esta entrevista exclusiva para DIARIO DE AVISOS.

-Meagan, ¿por qué decidiste hacer el anuncio de tu compromiso en televisión y en la fecha escogida?

“María, decidí hacer el anuncio en antena porque me pareció que era lo más natural del mundo. Nuestra audiencia es nuestra familia y nosotros formamos parte de las suyas. Cada sábado y domingo se despiertan con nosotros por las mañanas. Estoy segura de que se dieron cuenta de que llevaba puesto un anillo y estaba con muchas ganas de contarlo. Sin embargo, no pensé en el hecho de que no todo el mundo sabe que soy gay, por lo que decidí aprovechar la oportunidad, especialmente durante este mes de celebración para dar a conocer la lucha que muchas veces viene de la mano de ser miembro de la comunidad LGBT. Quería que la gente supiera que yo también he experimentado ese viaje y recordarles que todo termina por mejorar: “Tú puedes y un día lo conseguirás, sentirte cómoda en tu propia piel, segura de quien eres”. Pero es un recorrido que hay que hacer”.

-¿Te preocupó la reacción que pudiera tener la audiencia? ¿Cómo fue? ¿Sentiste que te hizo falta llenarte de valor?

“Honestamente, no me preocupé por la reacción porque me pudo la emoción de compartir mi gran noticia. Pero pensando ahora en retrospectiva, me doy cuenta de que pude haberme expuesto a una gran cantidad de comentarios de odio online porque sé perfectamente que no todo el mundo es tolerante. Sin embargo, la reacción fue tan positiva que se me salieron las lágrimas varias veces. El apoyo fue sobrecogedor en la mejor manera posible. No pienso que fue un acto de valor. Mis televidentes confían en mí cada mañana y confié en ellos para compartir esta noticia personal. Estoy muy agradecida por su apoyo”.

-¿Trató alguien de disuadirte?

“No, nadie intentó hacerme cambiar de parecer, pero también fue que todo ocurrió muy deprisa. Me desperté para ir a trabajar a las 3:30 y llamé a mi productor Brandon, le conté la noticia y le dije que me gustaría compartirla junto con algunas fotos. Le encantó la idea y me dio tiempo al final del informativo para hacerlo. Mis copresentadores y meteoróloga también me apoyaron, fue muy emotivo”.

-¿Sientes que los Estados Unidos están preparados para aceptar plenamente parejas del mismo sexo o piensas que todavía hay mucho camino por recorrer?

“Pienso, o al menos me gusta pensar, que la mayoría de los estadounidenses están empezando a entenderlo, a aceptarlo, y les da igual. Al final del día, la elección es de cada uno, y a quien eligen para casarse y amar es personal y no hace daño a nadie. La reacción que recibí por parte de la audiencia lo prueba. Pero dicho esto, también soy muy consciente de que todavía es una batalla. Personas trans todavía están siendo asesinadas por ser quienes son, los niños todavía son víctimas de bullies, hay leyes que discriminan contra la comunidad LGBT en varios estados. Son áreas en nuestro país (EE.UU.) menos tolerantes, y es por ello que pienso que era importante para mí hacer mi historia visible para los que aún lo están pasando mal. Tengo la esperanza de ser una luz de esperanza para ellos y prueba de que puedes ser quien eres y que aunque a veces sea difícil y duro, con el tiempo mejora. Hay que seguir adelante”.

-¿Cómo reaccionaron tu prometida y familias ante el anunció en televisión?

“Mi novia me apoyó en esta decisión. Siempre me anima a utilizar mi plataforma para ayudar a los demás sin importar quiénes son siempre que sea posible, aunque nunca pensamos que el anuncio iba a causar tal impacto. Nuestras familias no sabían que íbamos a anunciarlo en televisión, pero se sintieron muy orgullosos, somos muy afortunadas”.

-¿Qué nos puedes decir de tu prometida?

“Kelly tiene un corazón de oro. Es la persona más amable y comprensiva que conozco. Bella por dentro y por fuera. Es además muy competitiva y jugó a baloncesto en un equipo profesional en Europa, así que me tiene siempre de puntillas. Estoy muy agradecida de que me haya elegido”.

-¿Cuándo será la boda?

“No tenemos la fecha fijada todavía, pero Barcelona, y en general España, son lugares muy especiales para nosotras. Yo estudié en Granada cuando fui a la Universidad y viví con la familia más increíble y más bonita. Nos gustaría casarnos en Barcelona, si no, en cualquier lugar de Europa. Nos gustaría una ceremonia pequeña e íntima con la gente que queremos”.

-¿Han pensado en tener hijos en un futuro cercano?

“¡Sí! (sonríe) Nos gustaría tener niños un día. Dos o tres”.

-¿Cuál es tu mensaje para la gente intransigente?

“Pienso que aquellos que son intolerantes y contrarios a la comunidad LGBT no conocen a nadie en la comunidad, o tienen algún tipo de miedo, porque, al fin y al cabo, ¿no es el miedo y la falta de entendimiento lo que usualmente se esconde detrás de la intolerancia? Creo que una vez que esos individuos conocen a alguien y se toman el tiempo necesario para entender a quienes piensan de forma diferente, aman de forma diferente, creen en algo diferente, se dan cuenta de que todos somos seres humanos. Todos tenemos nuestros retos, todos queremos ser felices, al final, somos más similares que distintos. Espero que una vez que nos entiendan y de verdad nos vean, cambien de opinión”.

-¿Qué te gustaría decirle al público en general?

“Mi mensaje para quien nos esté leyendo es que vivan su verdad. Tener confianza en sí mismos porque lo que somos cada quien es más que suficiente. Si no son parte de la comunidad LGBT, recuerden que tenemos muchas razones para estar orgullosas, no es fácil. No es una vida que elegimos, sino con la que nacemos. Sean amables. Todos debemos serlo con los demás”.

-¿Cuál es tu visión de la comunidad LGBT en el futuro?

“Mi esperanza es que un día, la lucha de la comunidad LGBT se enseñe en los libros de historia y que la próxima generación pueda vivir y ser quienes son. Espero que salir del armario ya no sea necesario porque todos seamos aceptados y juzgados por la forma en que tratamos a los demás y no por a quién amamos”.

Felicidades a las dos.