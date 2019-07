Belinda Washington habla del odio recibido por participar en ‘Paquita Salas’

La actriz Belinda Washington ha hecho un hueco en su apretada agenda para asistir a los desfiles de la Semana de la Moda de Madrid. La actriz se ha convertido en toda una tendencia desde que se estrenó la tercera temporada de Paquita Salas. La canción entonada por Belinda, Cinco deditos, que trata en clave de humor los riesgos de relacionarse en la era de internet, no ha dejado indiferente a nadie.

Antes del desfile, Belinda ha confesado sus predilecciones dentro del mundo de la moda y ha hablado sobre su papel en la famosa serie española. A pesar de haber recibido duras críticas por parte de aquellos que piensan que Paquita Salas es una mancha en su carrera, Belinda Washington está feliz y orgullosa de participar en la producción de la serie.

“LO QUE CREO QUE HAY QUE HACER ES COGER LA MODA, BUSCAR LO QUE TE SIENTA BIEN Y HACERLA TUYA”

CHANCE: Hola Belinda, buenos días, ¿emocionada por el desfile?

Belinda Washington: Sí, siempre. Intento no fallarle nunca. Nuria Sardá es muy amiga mía y llevo viniendo a los desfiles de Andrés Sardá desde hace mucho tiempo.

CH: ¿Utilizas muchas prendas del diseñador?

BW: Pues mira, ahora llevo este kaftan que es suyo. Me gustan los bañadores, la ropa interior. Me encanta la mezcla que hacen de belleza, comodidad y sexualidad.

CH: ¿Qué prenda no puede faltar en el armario de Belinda?

BW: Pues mira, tengo mucho pecho. Uso una talla 95 y necesito un sujetador siempre. Pero la ropa interior yo creo que hay que vestirse por dentro y por fuera.

CH: ¿Te gusta la ropa de invierno o la ropa de verano?

BW: Pues mira, me gusta más el invierno que el verano. El verano, lo del calor… lo llevo bastante mal. Siempre saco un abanico o algo así. Pero dependiendo del diseñador, me gusta siempre. Lo que creo que hay que hacer es coger la moda, buscar lo que te sienta bien y hacerla tuya.

“ES LO QUE ME APETECÍA Y HAY GENTE QUE LO HA ENTENDIDO Y GENTE QUE NO”

CH: Atando las lentejuelas a tu vida también un poco, ¿no? Cuéntanos como te has sentido en Paquita Salas con ese personaje que te han dado, que es un regalo.

BW: Es un regalo arriesgado, porque al principio era como: ‘Dios mío esto es una bomba de relojería, ¿qué va a pasar aquí?’. Pero el mensaje que mandaron desde el principio los Javis mezcla sensibilidad, humor. No puedo estar más feliz, más contenta y más honrada con mi herramienta, que es la de ser actriz, y de encarnar el personaje. Intentar honrar esa historia que cuenta de cómo apaleamos a la gente cuando se equivoca, de lo crueles que podemos llegar a ser. El circo romano muchas veces creemos que ya ha pasado a la historia y desgraciadamente sigue sucediendo. Tenemos que ser más humanos con nosotros y con todos los demás, todos nos podemos equivocar. Es de lo que habla Paquita y el personaje que me dejaron encarnar. Esto de los cinco deditos es como una vuelta de tuerca, parodia de darle la vuelta, un homenaje entre comillas a Leticia, a mi compañera con su historia. Es una vuelta de cómo somos los seres humanos ¿no? Cuando alguien se ha caído, como un árbol caído, podemos hacer leña o darle la vuelta.

CH: ¿Qué harías si en la vida real te pasase algo parecido?

BW: No lo sé. Seguramente ese trance que pasa en Navarrete, ese momento de esconderse, tiene que ser horrible. Tiene que ser una avestruz que mete la cabeza y desaparece del mundo.

CH: ¿Te has sentido identificada con el papel en algún momento de tu vida?

BW: Sinceramente no. Debo dar gracias que, tengo 55 y cumplo 56 dentro de un mes, estoy viva, sigo trabajando en lo que me gusta con fracasos, con éxitos. Sigo siendo una superviviente como dice Paquita, y soy feliz. Tengo la suerte de trabajar en lo que más me gusta.

CH: Además de la revolución que ha causado la seria, Terelu ha sido un puntazo para los espectadores, ¿cómo ha sido?

BW: Estuvimos juntas ayer en la carroza de los Javis. Felices. La verdad es que fue una experiencia maravillosa bailando. Yo creo que Terelu aún tiene muchas cosas que descubrir de sí misma, y esa es una de ellas. Ella ya hacía algunas cositas con su madre en el programa como actriz. Yo creo que lo va a hacer fenomenal, aún tiene un largo camino que recorrer.

CH: ¿Qué dice la gente de este paso por Paquita Salas?

BW: La gran mayoría, un 90%, da las gracias por las mujeres, por contar lo que está pasando, porque hacía falta. Alguna persona que me dice: ‘¡Ay! A la altura de tu carrera, ¿cómo haces una cosa como esta? ¿cómo caes tan bajo?’. Y me parece tolerable y maravilloso, que cada uno piense como quiera. No tenemos que mandar en la cabeza de los demás. La gente que ha visto la historia de los Javis ha sabido ver más allá. Es mucho más profundo a pesar de lo de los cinco deditos, eso es lo de menos, es el cachondeo de darle la vuelta a la historia. Lo importante es lo de detrás, Paquita metiendo el dedo en su móvil, de lo peligrosas que son las redes… No nos damos cuenta. Tu mandas un vídeo o un mensaje a tu pareja un poco subido de tono y eso puede provocarte la muerte, provocar que todos tus compañeros de trabajo se rían de ti, te hagan bulliyng, te hagan la vida imposible… Por eso yo quería estar ahí, para potenciarlo. Humildemente, aquí estoy con mis herramienta, 50 años de experiencia, es lo que hay. Con toda la humildad y generosidad. Eso es lo que me apetecía y hay gente que lo ha entendido y gente que no.

CH: ¿Qué otros proyectos profesionales tienes?

BW: Estoy con ensayos. Este constipado que he cogido es por los aires acondicionados. El martes estreno en Teatro Lar’ con Yara Puebla. A parte de eso seguiré con los bolos de Bernarda Alba que he estado haciendo y, mira qué casualidad, también se habla de Bernarda en la obra. Seguiré haciendo mi vida en general.

CH: Entre tanto trabajo y trabajo, ¿cómo se presenta el verano?

BW: Voy fluyendo, toda la vida. La mayoría de los artistas durante el verano van haciendo bolos, no tienen vacaciones. Hay temporadas que quieres trabajar pero tienes más vacaciones de las que desearías porque el teléfono no suena. Esta es nuestra vida. Tienes que saber disfrutar cuando hay tiempo y cuando no hay tiempo.