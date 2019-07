Beyoncé habla del calvario que pasó al perder peso para Coachella 2018

El año pasado, la cantante Beyoncé hizo historia en el Festival de Coachella con uno de los conciertos más asombrosos de la historia del festival. Para poder realizarlo, la cantante estuvo preparándose física y mentalmente durante varios meses y los documentó en Homecoming, documental que ha estrenado el pasado mes de abril en Netflix. Ahora, la actriz ha publicado un vídeo en el que habla de la estricta dieta que llevó durante 44 días para prepararse.

Beyoncé era la artista principal del Festival de Coachella el año 2017, pero el embarazo de sus gemelos, Sir y Rumi, la obligó a cancelar su asistencia. Pero, un año después, la cantante tenía claro que iba a subir a ese escenario, costase lo que costase.

“Buenos días, son las 5 de la mañana y este es el primer día de ensayos para Coachella”, empieza el vídeo que ha publicado la artista, donde se ven sus pies ante una báscula. “La pesadilla de toda mujer … Este es mi peso, 79 Kg. Va a ser un largo camino”, dice Beyoncé después de pesarse.

“Estoy de vuelta en el escenario después de dar a luz a los gemelos. Soy una mujer que siente que su cuerpo no es suyo”, continúa. Recordemos que la cantante aseguró que llegó a pesar 98 kilos tras dar a luz a sus gemelos y, cuando empezó con su preparación para Coachella, tan solo habían pasado ocho meses desde el parto y ya había perdido 20 kilos.

Durante todo el vídeo se ve como Beyoncé trabaja su condición física y su alimentación con su entrenador personal, Marco Borges, creador de la dieta 22 días nutritivos, misma dieta que la cantante siguió durante 44 días. La cantante pop explica en el vídeo en qué consiste la dieta: “De ahora en adelante viviré cien por cien a base de plantas, hasta llegar a Coachella”. Se necesitan 21 días para crear un hábito, al llegar al día 22 el hábito ya está formado y el cuerpo se ha acostumbrado a él; esa es la finalidad de esta dieta, crear un hábito saludable que se mantenga a largo plazo.

El plan de comida, orgánico, sano y natural, está compuesto por frutas, verduras y semillas, en forma de batidos, purés, ensaladas, sopas y salteados. “Conocemos el poder de la verdura”, explica Borges. “Es una dieta basada en plantas que trata de eliminar todos los alimentos excesivamente procesados, que no nos hacen ningún bien. Al comer plantas, verduras y frutas obtienes más energía y tu cuerpo se desintoxica de las malas toxinas”.

En el vídeo, y según como lo pinta su entrenador, parece fácil… pero Beyoncé admite que fue un duro trabajo y que terminó por cruzar una línea que no debería haber cruzado. La cantante tenía una rutina diaria de ejercicios, masajes y coreografías para prepararse para Coachella, mientras que en sus ratos libres se encargaba de sus tres pequeños. “Perder peso fue mucho más sencillo que volver a estar en forma y sentirme cómoda con mi cuerpo”, explica.

“Para poder cumplir mi objetivo, me limito a no comer pan, ni carbohidratos, ni azúcar, ni lácteos, ni carne, ni pescado, ni alcohol… ¡Y tengo hambre!”, dice la cantante, mientras come un bol de ensalada. Finalmente, los 44 días de preparación dieron su fruto y Beyoncé se subió al escenario e hizo uno de los mejores conciertos de su carrera. La cantante alcanzó un peso ideal, volvió a ponerse en forma y se encontró cómoda y segura sobre el escenario. Pero, tras Coachella, Beyoncé comprendió que no podía volver a hacer algo así.

“Solo trataba de encontrar la manera de equilibrar el hecho de ser madre de una niña de seis año y de los gemelos, que me necesitan constantemente, y a la vez poder trabajar conmigo misma, con mi cuerpo”, explica al final del vídeo. Estos intensos 44 días terminaron por sumir a la cantante en un estado de nervios y descontrol que le llegaron a causar temblores musculares y le afectaron psicológicamente, llegando Beyoncé a no sentir conexión entre su cuerpo y su alma y tan solo querer volver con sus niños. “Ya no es como antes, cuando podía ensayar durante 15 horas seguidas. Ahora tengo hijos. Tengo marido. Tengo que cuidar mi cuerpo. Definitivamente me empujé más lejos de lo que realmente podía. Ya aprendí una lección muy valiosa. Nunca, nunca me empujaré tan lejos otra vez”, finaliza.