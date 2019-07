Clavijo sin ‘photoshop’

¿Alguno de ustedes se imagina a Roger Federer dándole la espalda a Novak Ðokovic después de perder Wimbledon? ¿O ni siquiera saludarlo en la red después del partido? Yo, no. Soy consciente de que lo ocurrido el domingo en la pista de hierba del All England Lawn Tennis and Croquet Club, de Wimbledon, no es, en absoluto, comparable con lo que pasó ayer en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias. Y que, incluso, la comparación es hasta insultante (para los dos jugadores de tenis), pero si hay algo que no tiene clase, ni estatus social, es la educación. Ayer, el ya ex presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se equivocó. Y se equivocó al dar la espalda a su antecesor en la Presidencia de Canarias y compañero de partido, Paulino Rivero (por mucho que lo criticase en una entrevista concecida al DIARIO). Pero, sobre todo, se equivocó al no dar la mano a su sucesor y al que ya es presidente de todos los canarios. Un signo claro de quien no sabe perder, no en el terreno de juego, sino en las urnas. Por eso, Clavijo se vuelve a equivocar si piensa que fue Ángel Victor Torres o Paulino Rivero quienes lo han sentado en la oposición del Gobierno. Los únicos que han colocado a Clavijo donde está, es decir, en la oposición han sido los canarios al no votarle el pasado 26M. El desprecio mostrado a quien preside hoy el Gobierno de Canarias, es un desprecio a todos los canarios. Ayer Clavijo quiso ser el protagonista del acto eclipsando la toma de posesión de Torres con su actitud soberbia. Y es que ya no tiene que guardar las apariencias. El ex presidente de Canarias se mostró tal cual es. Sin photoshop.